Hünnap meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Diyetisyen Eda Ünal, Çin’de ‘Hayatın meyvesi’ olarak bilinen ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan hünnap bitkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Hünnap; çehrigiller ailesine ait olan, alternatip tıpta sıklıkla kullanılan, ekstrem koşullara dayanıklı ağaç veya çalı formundaki meyveli bir bitkidir. Sonbahar aylarında tüketilmektedir. Olgunlaşmamış meyveleri yeşil, olgunlaşan meyveleri sarı veya kırmızıdan kahverengiye kadar farklı renklerde olabilmektedir. Dışı hafif sert olan hünnap, zeytine benzeyen bir görünüme sahiptir. Yabani olarak da yetişebilen hünnap meyvesi bahçelerde de özel olarak yetiştirilebilir. Anavatanı Çin olsa da ülkemizde Güney ve Batı Anadolu’da yetiştirilmektedir. Çin’de ‘Hayatın meyvesi’ ‘Ölümsüzlük meyvesi olarak ülkemizde innabi, ünnap ve çiğde adı ile bilinmektedir. Diyetisyen Eda Ünal, antikanser özelliği taşıyan hünnap bitkisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

“ANTİKANSER ÖZELLİKTEDİR’’

Diyetisyen Eda Ünal, hünnap bitkisinin antikanser özelliğe sahip olduğunu belirterek, “Hünnap meyvesinin neredeyse tüm kısımları birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Meyve, tohum ve kabuk kısımlarında fenolik bileşikler, vitamin, mineral ve yağ bulunmaktadır. İçerisinde bulunan C vitamini, flavanoidler, polisakkaritler ve bazı yararlı asitler sayesinde iyi bir antioksidan kaynağıdır. Tip 2 Diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine sebebiyet veren serbest radikallerle savaşma yeteneğine sahiptir. Hünnap bağışıklığın güçlendirilmesinde ve içeriğinde C vitamini sayesinde antikanser özelliktedir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, yine hünnap özlerinin yumurtalık, rahim ağzı, göğüs, karaciğer, kolon ve cilt kanseri hücreleri dahil olmak üzere çeşitli kanser hücrelerini öldürdüğünü ortaya koymuştur. İçerdiği yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığı azaltmaktadır.’’ şeklinde konuştu.

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA ETKİ GÖSTERİYOR

Ünal, bitkinin astım ve solunum sistemi hastalıklarına karşı etkili olduğunu söyleyerek, “Potasyum oranı yüksek olduğu için günlük potasyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar ve kalp damar hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve demir, birçok yararlarının dışında ayrıca osteoporoz ve aneminin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Hünnaptaki polisakaritler; kolesterolü, kan basıncını azaltabilir, kan şekerini stabilize edebilir ve kalsiyum emilimini artırabilmektedir. Modern Çin tıbbında ise nefes açıcı olarak, ciddi duygusal sıkıntı ve sinirlere bağlı halsizliğe karşı tedavi edici amaçlı kullanılmaktadır. Astım ve solunum sistemi hastalıklarına karşı etkili olduğu bilinen bu meyvenin balgam sökücü ve öksürük kesici özelliği de bulunur. Alternatif tıpta anksiyeteye azaltmak ve uyku kalitesini iyileştirmek için kullanılır.’’ ifadelerini kullandı.

FAZLA TÜKETMEK ZARAR VEREBİLİR

Diyetisyen Ünal, aşırı tüketilmesinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, “100 gram taze hünnap 79 kaloridir. İçerinde yağ bulunmaz. 1,2 gram protein, 20 gram karbonhidrat, 21 mg kalsiyum, 23 mg fosfor ve 250 mg potasyum bulunur. Hünnap meyve olarak, çay olarak veya sirke olarak farklı şekillerde tüketilebilmektedir. 1 porsiyon hünnap 4 adettir. Diğer besinlerde olduğu gibi hünnabın da aşırı tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Herhangi bir hastalığı olduğu bilinen ya da bir hastalığın tedavisi için ilaç kullanan kişilerin hünnap tüketiminden önce doktora danışmaları önerilir. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde hünnap tüketmeden önce doktora danışılması daha doğru olacaktır. Hünnap çayı malzemeleri 1 kilogram hünnap, çubuk tarçın, 1 tane limon, 1 tane dilimlenmiş armut, yarım çay kaşığı taze zencefildir. Yapılışı ise tencereye dökeceğiniz üç litre suyu kaynattıktan sonra zencefili koyun. Ardından armudu ve tarçın kabuklarını ilave edin. Limon ile Hünnapı da koyduktan sonra 3 saat kısık ısıda kaynamaya bırakın. Karışımı süzdükten sonra soğumasını bekleyip tüketebilirsiniz." dedi.