Çiğde ve İnnabi olarak da adlandırılan hünnap meyvesi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir ve sağlık için çok faydalı olduğu bilinmektedir. Peki, Hünnap nedir, faydaları nelerdir?

Oldukça dayanıklı olduğu bilinen hünnap ağacından oluşan bir meyve olan hünnapın birçok faydası bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda hünnap meyvesinin tam bir şifa deposu olduğu kanıtlanmıştır.

Peki, Hünnap nedir, faydaları nelerdir? Hünnap meyvesi nasıl tüketilir?

HÜNNAP NEDİR?

Çiğde ya da innabi ismiyle bilinen hünnap meyvesi, sert çekirdekli ve iri zeytin formundadır. Ülkemizde çok bilinmese de insan sağlığı için önemi oldukça fazladır.

Çin'de alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan hünnap meyvesi, sonbahar aylarında daha kolay bulunmaktadır.

HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yöresel olarak farklı isimlerle anılan hünnap meyvesi, daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişir.

Özellikle alternatif tıpta uzun yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan bir meyve olan hünnapın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

İçerisinde pektin maddesi olduğu için solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Karaciğeri toksinlerden arındırarak cilt problemlerine yakalanma riskini azaltır.

Düzenli tüketilirse vücudun potasyum ihtiyacının %70'ini karşılar.

Tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.

Kemik ve diş sağlığına iyi geldiği bilinir.

Kanser hastalıklarından koruyucu etkisi bulunur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve kabızlığı tedavi eder.

Kalp-damar sağlığına iyi gelir.

Doğal bir antidepresandır.

Yaşlanma belirtilerini yok eder.

Güneş yanıkları ve cilt kızarıklıklarına iyi gelir.

Soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir.

Kanı temizler.

HÜNNAP MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Güneşte kurutulan hünnap, çerez olarak çay ile tüketilebilmektedir. Ayrıca doğal sakinleştirici olan hünnap, kaynatılarak suyu içilebilir ve bu meyvenin reçeli de yapılmaktadır. Bitkisel ilaç olarak da kullanılabilen hünnap meyvesi, çay şeklinde tüketilebilir.