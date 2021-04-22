Hurmanın kanıtlanmış 10 faydası

Hurmanın sağlığa olan sayısız faydası, bu lezzetli meyveyi sağlık ve beslenme dünyasında en çok aranan besinlerden biri haline getirdi. İşte hurmanın bilimsel destekli faydaları.

Hurma, diğer çoğu meyveye göre yüksek kalori içeriğine ve zengin bir beslenme profiline sahiptir. Bu meyveler dünyanın tropikal bölgelerinde yetişen hurma ağaçlarından elde edilir. Hurmalar taze veya kurutulmuş olabilir. Kurutulmuş hurmalar buruşuk görüneceğinden, bunları görünümlerine göre hızlı bir şekilde ayırt edebilirsiniz.

Hurmanın güçlü sağlık yararları arasında enerji artışı sağlamak, vücuttaki demiri artırmak ve sindirime yardımcı olmak yer alır. Çeşitli besinler, lifler ve antioksidanlar açısından zengin olan hurmalar dünya çapında popülerdir. Bu kurutulmuş meyveler, iltihap karşıtı etki, antioksidan ve anti-tümör özelliklerinden dolayı birçok sağlık sorununa karşı kullanılabilir.

HURMANIN BESİN DEĞERLERİ

Hurmada bulunan vitamin ve mineraller oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. A, B6 ve K vitaminleri açısından oldukça zengindirler. Zengin besinler içerdikleri için vücut için derinden faydalıdırlar ve kolesterol seviyelerini, kemik sağlığını düzenlemede ve zihinsel kesikinliği artırmada çok önemlidirler.

100 gramlık hurmanın önemli besin değerleri:

Kalori: 277 Kcal

Karbonhidrat: 74,97 g

Protein: 1,81 g

Yağ: 0.15 g

Diyet lifi: 6,7 g

Kalsiyum: 64 mg

Potasyum: 696 mg

Magnezyum: 0.296 mg

Manganez: 54 mg

Demir: 0.90 mg

B6 Vitamini: 0.249 mg

K Vitamini: 2.7 µg

A Vitamini: 149 IU

Her hurma yaklaşık yüzde 60 ila 70 karbonhidrattan oluşur ve çeşide bağlı olarak yüksek miktarda lif içerir, bu da onu sağlıklı bir enerji artırıcı yapar. Ayrıca demir içeriği yüksektir ve kansızlığa karşı savaşmaya yardımcı olur.

2008 tarihli bir inceleme 100 gram veya günde yaklaşık 4 çekirdeksiz hurma tüketerek bakır, potasyum, magnezyum ve selenyum gibi temel minerallerin günlük ihtiyacının yüzde 15'inden fazlasının karşılanabileceğini gösteriyor.





HURMANIN SAĞLIĞA 10 FAYDASI

Tüm meyveler, doğru miktarda yenildiğinde vücuda herhangi bir zarar vermeyen doğal şekerler içerir. Hurmalar da bunlardan biridir; içlerinde besin maddesi yüklü bol miktarda doğal şeker bulunur. Bu kombinasyon, onları tüketilebilir bir atıştırmalık yapar.

Meyve şekeri olarak da bilinen fruktoz hurmada bol miktarda bulunur. Beyaz şeker için yararlı ve sağlıklı bir alternatiftir. Tatlılığına ek olarak besleyici, lifli ve antioksidan bakımından yüksektir. Hurmaları püre haline getirip buzdolabında saklayabilir ve beyaz şeker yerine de kullanabilirsiniz, ancak her zaman akılda tutulması gerekir; ılımlılık sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.



Hurmaların bazı temel sağlık yararlarına yakından göz atalım.

Zengin lif içeriği

Hurmalar lif içeriği bakımından zengindir. Hurma tüketmek, lif alımınızı artırmanın ve günlük ihtiyacı karşılamanın en iyi yollarından biridir. Hurmada bulunan lifin sindirimi yavaşlatarak kan şekeri seviyelerini kontrol ettiği bilinmektedir. Bu işlem, yemek yedikten hemen sonra seviyelerin yükselmesini engeller. Bu nedenle glisemik indeks hurma olarak düşüktür.

İyi bir enerji kaynağı

Hurma glikoz, fruktoz ve sukroz gibi doğal şekerler bakımından zengindir. İçlerinde bulunan yüksek enerji, bu yüksek şeker içeriğinden gelir. Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan, enerji seviyelerini hızlı bir şekilde yükseltmeye yardımcı olmak için uyuşuk veya halsiz hissettiklerinde, öğleden sonraları hızlı bir atıştırmalık olarak doğal hurmaları tercih ediyor. Araştırmalar, temel besinler açısından zengin hurmaların enerjinizi hemen geri kazanmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu kapsamda hurma ile oruç açmak da ayrı bir anlam kazanıyor. Bu aynı zamanda oruç bittiğinde aşırı yemek yemekten kaçınmaya yardımcı oluyor.

Sindirim sağlığını geliştirir

100 gram hurma yaklaşık 6.7 gram diyet lifi içerir ve bu, özellikle bağırsak sağlığı için harikadır. Hurmalarda özellikle yüksek seviyelerde diyet lifi ve çözünmez lif vardır. Çözünmez lif sağlıklı sindirimini uyarır ve aynı zamanda kabızlık ve ishal sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

Araştırmalara göre hurma gibi potasyum açısından zengin yiyecekler, kronik ishal nedeniyle kaybetmiş olabileceğiniz elektrolitlerin yerine konulmasına da yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirime de yardımcı olabilirler ve kronik ishali hafifletebilirler.

Araştırmalar, hurmaların çözünmeyen ve çözünür liflerin yanı sıra, yiyeceklerin sindirimini uyarabilen ve sindirim sisteminden hızlı geçişi sağlayabilen birçok yararlı amino asit içerdiğini gösteriyor. İncelemelere göre, hurmada bulunan lif ayrıca gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), divertikülit ve hemoroid gibi durumların tedavisinde de yardımcı olabiliyor.

Kolesterol seviyelerini düzenler

Hurma, kalp problemlerine neden olan önemli bir faktör olan LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek iyi bir çözünür lif kaynağıdır. Ayrıca, potasyum açısından zengin olan hurmalar, felç riskini ve diğer kalp ile ilgili sorunları azaltır.

Cinsel işlev bozukluğunu ile savaşır

2006 yılında, bir hayvan çalışması hurma poleni ve yağının cinsel işlev üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı ve hurmalardaki yüksek östradiol ve flavonoid bileşenlerinin sperm sayısını ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olduğunu bildirdi. Hindistanda yapılan bir başka çalışma ise, hurma poleninin geleneksel tıpta erkek kısırlığını tedavi etmek için kullanılabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca hurmadaki amino asitlerin varlığı, cinsel dayanıklılığın ve sağlığın artmasına neden olur. Vücuda anında enerji artışı sağlar.

Tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olabilir

Hurmada magnezyum ve potasyum bulunması kan basıncının düzenlenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Hurmada bulunan potasyum, yüksek tansiyonu düşürmek için damar gerginliğini azaltır. Ancak diyetteki fazla potasyum böbrekler için zararlıdır. Bu nedenle böbrek sorunlarınız varsa potasyum tüketmeden önce doktorunuzla görüşmeniz önerilir.

Kemik sağlığını artırır

Araştırmalar, hurmaların sağlıklı kemikleri destekleyen besinler arasında sayılabileceğini gösteriyor. Yayınlanan bir araştırma, kurutulmuş meyvelerde bulunan fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi önemli miktarlardaki minerallerin onları kemikleri güçlendirmek ve osteoporoz gibi ağrılı ve zayıflatıcı hastalıklarla savaşmak için süper bir gıda haline getirdiğini öne sürüyor. Organik çekirdeksiz hurmalar selenyum, manganez, bakır ve magnezyum içerir ve bunların tümü, özellikle yaşlı yetişkinler arasında kemik sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Hamilelik için faydalıdır

Hurmalar hamilelik için iyidir. Hurmalar, kadınların kalori alımına yardımcı olarak sağlıklı bir hamileliği destekleyebilir ve son birkaç hafta içinde servikal genişleme yoluyla doğal doğumu teşvik edebilir. Bazı doktorlar, hurmalarda bulunan bileşiklerin, doğum kasılmalarına neden olduğu bilinen oksitosin hormonuna bağlandığına inanıyor. Doğum sırasında oksitosinin işlevlerini taklit ettiği görülmektedir. Hurmada tanenlerin varlığı doğum sırasındaki kasılmaları kolaylaştırır. İçlerinde bulunan doğal şeker ve kaloriler, doğum sırasında da yüksek enerji seviyelerinin korunmasında faydalıdır.

Beyin sağlığını geliştirir

Araştırmalar, hurmaların beyindeki oksidatif stres ve iltihaplanmaya karşı mücadele ettiğini gösteriyor. Hurma, potansiyel olarak Alzheimer hastalığının ve demansın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Hurma, amiloid beta protein aktivitesini azaltarak beynin işleyişini artırabilir. Bu proteinler, beynimizde biriktiklerinde Alzheimer hastalığına ve hatta ölüme yol açan beyin hücresi ölümüne neden olabilen plak oluşumuna neden olur. Ayrıca diyetinize hurma ekleyerek daha iyi bir hafızaya ve iyi bir öğrenme yeteneğine sahip olmanız muhtemeldir.

Sağlıklı kilo alımına yardımcı olur

Hurmalar, proteinler ve diğer birçok temel vitamin ve mineral ile birlikte şeker açısından da zengindir. Ayrıca kilo yönetimine yardımcı olabilecek lif bakımından da zengindirler. Hurmaları marketlerde kolayca bulunur ve sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık için harikadır. 2014 yılında yapılan bir hayvan araştırması, hurma tüketiminin kilo alımına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

MERAK EDİLENLER

- Bir günde kaç hurma tüketmek güvenlidir?

Hurma, diyet lifi ve esansiyel yağ asitleri açısından zengindir. Bu nedenle kalori alımınıza bağlı olarak günde 3-4 tane tüketilmesi güvenlidir. Hurmanın şeker ve kalori bakımından zengin olduğunu ve aşırı tüketilmesi halinde kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına katkıda bulunabileceğini unutmayın. Bu nedenle, potansiyel sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmak için alımını ölçülü tutmak ve sağlıklı, dengeli bir diyetin parçası olarak tüketmek en iyisidir.

- Diyabetli bir kişi hurma tüketebilir mi?

Evet. Düşük Glisemik İndeks ve iyi lif içeriği, şeker hastalarının egzersiz yaptıkları ve genel olarak sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürdükleri sürece hurma yiyebilecekleri anlamına gelir.

- Hurmaları ​​nasıl saklayabilirim?

Hurmalar, nemi tutmalarına yardımcı olmak için en iyi buzdolabında hava geçirmez bir kapta saklanır. Buzdolabında 6 aya kadar saklanabilirler ancak ne kadar uzun süre saklanırlarsa o kadar nem kaybedebilirler. Büyük miktarlarda hurma da bir yıla kadar dondurulabilir.

- Hurmalar hamile kadınlara nasıl fayda sağlayabilir?

Hurmalar doğum kusurları olasılığını azaltmaya yardımcı olan bir folat kaynağıdır. Ayrıca demir ve K vitamini sağlarlar, böylece büyüyen bir bebeğin güçlü kemikler geliştirmesine, kas ve sinir fonksiyonlarını iyileştirmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, randomize çalışmalar, geç gebelikte hurmaların servikal olgunlaşmayı artırabileceğini, tıbbi doğum indüksiyonu veya büyütme ihtiyacını azaltabileceğini bulmuştur.

- En iyi hurma çeşidi nedir?

Çok çeşitli hurma çeşitleri, ağaçtaki olgunlaşmalarına bağlı olarak üç grupta sınıflandırılabilir; Taze - yumuşak, yarı kuru ve kuru. Hepsinin kendine özgü tadı ve sağlık yararları vardır. Bu nedenle, daha fazla fayda sağlamak için tüm çeşitlerinden yemek en iyisidir.