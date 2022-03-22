İbn-i Sina reçetesi: Bademcikleri iyileştiriyor, boğazları kaymak gibi yapıyor...

İbn-i Sina reçetesi: Bademcikleri iyileştiriyor, boğazları kaymak gibi yapıyor...

Soğuk günlerde boğaz ağrısı yaşayanlar, İbn-i Sina'nın reçete ettiği boğaz ağrısını geçiren çay ile ağrılara veda ediyor. İşte boğazları pamuk gibi yapan çay karışımı...

Boğazlarda hissedilen ağrı, tahriş ve enfeksiyon sonucu oluşabileceği gibi sosyal hayatı da oldukça kısıtlayan bir rahatsızlıktır.

Vücudumuzun en hassas yeri sayılabilecek olan boğaz, bademciklerin ilhitaplanması ile daha da acı verici hale gelebilir.

Kızarıklık, şişkinlik, tahriş, kuru öksürük gibi birçok tetikleyicisi olan boğaz ağrısı, bitkisel yöntemlerle tedavi edilebiliyor.

Boğaz ağrısını dindirmek için ilaç yerine alternatif tıp yöntemlerini tercih edenler, tıp alimi İbn-i Sina'nın reçetesinden faydalanıyor.

Bilim insanı ve doktor olan İbn-i Sina, yüzyıllar sonrasında bile reçeteleriyle hastalıklara şifa oluyor.

İbn-i Sina'nın boğaz ağrısı için not ettiği formül ise bal ve limon başta olmak üzere sağlık için faydalı besinlerin karışımından oluşuyor.

İBN-İ SİNA'NIN BOĞAZ AĞRISI ÇAYI

1 fincan kaynar su

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı tarçın

Malzemeleri karıştırıp üzerine kaynar su döktükten sonra 1-2 dakika bekleyip içebilirsiniz.

Boğazdaki yanma ve ağrıyı kısa sürede geçirecek olan bu çay, bağışıklık sistemini de destekleyicidir.

Soğuk algınlığı ve grip halinde de günde 1-2 kez tüketilmesi tavsiye olunur.