İbn-i Sina tavsiyesi: Nara bal döküp yemenin 4 süper faydası

Tıp alimi İbn-i Sina'nın tavsiyeleri arasında bulunan narı balla karıştırıp yemenin faydalarını sıraladık.

'Nar bağışıklık sistemini güçlendirerek, bizleri başta kanser olmak üzere pek çok hastalıktan da korur.

İçerdiği flovanoidler, vitaminler, polifenoller, antosiyaninler, taninler vasıtasıyla kolesterol ve şekeri de dengeleyen özellikle hicaz narı, kalp ve damar sağlığımızı koruduğu gibi, kanser hücrelerinin de gelişmesini çok önemli oranda engeller.

Tıp alimi ve hekim İbn-i Sina, El-Kanun fi’t Tıbb kitabında narı balla karıştırıp yemenin faydalarını arttırdığını reçete etmiştir.

Bileşiminde şekerler, organik asitler, vitaminler, folik asit, mineraller, esansiyel amino asitler, steroller, fosfolipidler, falvonoidler, polifenoller ve enzimler bulunan bal ise en doğal antibiyotiktir.

İşte hem meyvesiyle hem kabuğuyla her derde deva olduğu söylenen nar tanelerine bal döküp yemenin faydaları...

NAR VE BAL KARIŞIMININ FAYDALARI

Ballı nar, ilk olarak boğaz enfeksiyonlarını dindirmeye yardımcıdır. İltihaplı ve tahriş olmuş bademciklerin yumuşamasına yardımcı olur.

Nar üzerine bal döküp yemek, mide ekşimesi yaşayanlara iyi gelir. Reflü, gastrik ve mide spazmlarını rahatlatıcı etkisi vardır.

Nar bağırsak fonskiyonlarını düzenleyici etkisini bal ile tüketildiği takdirde daha da arttırır. Kolon kanseri başta olmak üzere bağırsak hastalıklarından koruyucudur.

Nar taneleri, bal ile karıştırıldıktan sonra kötü yaraların üzerine sürüldüğünde etkili bir iyileştirici güce sahiptir.