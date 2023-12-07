İbn-i Sina tüm dertlere derman etmiş! Başta cinsellik... Tıp dünyasının hatrı sayılır alimlerinden İbn-i Sina, cinsel hayatın sağlıklı olması ve güçten düşülmemesi için mucizevi iki besinin birlikte tüketilmesini tavsiye etmiştir.

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980-1037 yılları arasında yaşamış olan Orta Çağ İslam dünyasının önemli bilim insanlarından İbn-i Sina, günümüzde dahi danışılan bir alimdir.

İbni Sina'nın en önemli katkılarından biri tıp alanındadır. "El-Kanun fi't-Tıb" (Tıp Kanunu) adlı eseri, Orta Çağ'da ve Rönesans döneminde Avrupa'da önemli bir tıp referansı olarak kabul edilmiştir.

İbn-i Sina'nın tavsiyeleri, yüz yıllardır insanların rahatsızlıklarına derman olmuştur.

Sağlık sorunu yaşayanlar, kendisinde mutlaka bir çare aramıştır.

İbn-i Sina'nın en etkili tavsiyelerinden biri de cinsel hayatla ilgilidir.

İktidarsızlık, cinsel isteksizlik, cinsel güç kaybı yaşayanların kuvvetini yerine getirecek formülü tarihe not etmiştir.

Cinselliğin şifası

Sabahları aç karna zeytinyağında bekletilmiş incir yemek, cinsel hayatın düzenlenmesinde etkilidir.

Özellikle erkeklerin sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olan zeytinyağlı incir, günde 1-2 adet tüketilmelidir.

Aynı zamanda kuru incirin zeytinyağı ile karışımı alkalidir, bu da kandaki asit düzeyinin dengelenmesine ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.