Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde yaz - kış hastalıklardan kurtulamayız.
Bunun için ise dengeli ve doğru beslenmek önemli. Eğer çok fazla doktora gitmek istemiyorsanız, bazı doğal yöntemlere başvurabilirsiniz.
Bu yöntemlerden beş tanesini ise İbn-i Sina yıllar önce vermiş ve günümüze kadar ulaşmış.
İbn-i Sina'nın araştırmaları sonucu sağlığa büyük katkı sağlayacak olan bu reçete, özellikle havaların gelgitli olduğu zamanlarda işinize yarayacak.
Bu reçeteyi sıralamamız gerekirse;
1. Yemek yediğiniz zaman az miktarda yiyin ve yemekten en az 5 saat sonra yemek yemeyin. En büyük şifa hazımdır.
2- İbn-i Sina, astım hastaları için bal ve badem karışımını öneriyor. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek, astım hastalığının tedavi edilmesinde büyük rol oynuyor.
3- İbn-i Sina'ya hastalıkların en önemli nedeni sorulduğunda ise; 'Bir yediğini sindirmeden önce yeniden yemek yemektir' cevabını vermiştir.
4- İbn-i Sina, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için ise hacamat yaptırmayı önermiştir.
5- İbn-i Sina böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini öneriyor.
6- Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ya da düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrıları bir süre sonra kesileceği de İbn-i Sina'nın önerileri arasında yer alıyor.