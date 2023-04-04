İbn-i Sina’dan altın değerinde tavsiyeler! 6 adımda "dipçik" gibi ayağa kaldıran reçete! Tıp alanında birçok araştırmaya imza atan İbn-i Sina'nın hazırladığı reçeteler, özellikle Ramazan ayında yol göstericiniz olacak. İbn-i Sina'nın, yıllar öncesinde yazdığı reçeteler hastalıklara hala şifa dağıtırken, kolay ve bulunabilir olması ise herkesin uygulayabileceğini gösteriyor.

Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde yaz - kış hastalıklardan kurtulamayız.

Bunun için ise dengeli ve doğru beslenmek önemli. Eğer çok fazla doktora gitmek istemiyorsanız, bazı doğal yöntemlere başvurabilirsiniz.

Bu yöntemlerden beş tanesini ise İbn-i Sina yıllar önce vermiş ve günümüze kadar ulaşmış.

İbn-i Sina'nın araştırmaları sonucu sağlığa büyük katkı sağlayacak olan bu reçete, özellikle havaların gelgitli olduğu zamanlarda işinize yarayacak.

Bu reçeteyi sıralamamız gerekirse;

1. Yemek yediğiniz zaman az miktarda yiyin ve yemekten en az 5 saat sonra yemek yemeyin. En büyük şifa hazımdır.

2- İbn-i Sina, astım hastaları için bal ve badem karışımını öneriyor. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek, astım hastalığının tedavi edilmesinde büyük rol oynuyor.

3- İbn-i Sina'ya hastalıkların en önemli nedeni sorulduğunda ise; 'Bir yediğini sindirmeden önce yeniden yemek yemektir' cevabını vermiştir.

4- İbn-i Sina, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için ise hacamat yaptırmayı önermiştir.

5- İbn-i Sina böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini öneriyor.

6- Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ya da düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrıları bir süre sonra kesileceği de İbn-i Sina'nın önerileri arasında yer alıyor.