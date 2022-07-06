İbn-i Sina'dan tavsiye: Kavun kabuğunu kaynatıp suyunu içerseniz...

Tam da mevsimindeyken kavunu yiyip kabuklarını çöpe atıyorsanız, artık durma vakti. İşte kavun kabuğunun inanılmaz ve mucizevi faydalarını sizler için sıralıyoruz...

Yaz meyveleri arasında nefis aromasıyla sıkça tercih edilen kavun, adeta bir vitamin deposu.

Uzmanlar kavunun içeriğinde bulunan sodyum, potasyum, demir ve magnezyum kabuklarında da bulunduğuna ve mutlaka tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, kavun kabuklarının cilt hastalıklarını gidermede inanılmaz etkileri bulunduğunu ve daha birçok hastalıkları önlemede şifa deposu olduğunu belirtiyor.

Peki kavun kabukları nasıl değerlendirilir? İşte kavun kabuğunun faydaları…

Kaynamış kavun kabuğu suyunun faydası

Kavun kabuklarını 5 dakika kadar kaynattıktan sonra gargara yaparak diş ve diş eti temizliği yapılabilir.

Çay gibi demlenen kavun kabuklarını saç diplerinize uygulayarak dökülmeyi azaltabilirsiniz.

Demlediğiniz kavun çayını pamuk yardımıyyla cildinize uygulayarak tonik gibi kullanabilirsiniz.

Aç karna içilen kavun çayı metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakımını hızlandırır, ödem ve şişkinliğe iyi gelir.

Kavun suyu aynı zamanda böbrek taşlarını yok ediyor, sedef ve egzamayı da önlüyor.