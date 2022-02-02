İbn-i Sina’nın bin yıl önce önerdiği şifa dolu 20 besin

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında bahsettiği mucize besinler, birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. İşte İbn-i Sina’nın tavsiye ettiği şifalı besinler.

Kuşyar adlı bir hekimin yanında tıp eğitimi alan İbn-i Sina, Buhara'da babasından ve döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı.

İbn-i Sina, olağanüstü hafızası ve zekası sayesinde, 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini geçmeye başlamıştı. Felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.

16 yaşında tıbba dönen İbn-i Sina, bu konudaki bilgileri öğrenmekle kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor unvanı elde edip ücret almaksızın hastaları tedavi etmeye başladı.

İbn-i Sina, Samani Hükümdarı Nuh bin Mansur'un hastalığını iyileştirmeyi başardı. Bunun üzerine Buhara'daki olağanüstü zengin kitaplıktan dilediği gibi yararlanmasına izin verildi.

Burada bulup okuduğu kitaplar sayesinde bilgisi daha da derinleşen ve düşünceleri gelişen İbn-i Sina, 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

Batılı kaynaklarda ‘’Hakim-i Tıb’’ diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen İbn-i Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ kitabında bahsettiği mucize besinler adeta şifa dağıtıyor.

İbn-i Sina’nın bahsettiği bu besinler, birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyor. İbn-i Sina’nın, o dönemde her derde deva denilen mucize bir tarifi de bulunuyor.

Peki, hangi besin hangi hastalığa iyi geliyor? İbn-i Sina'nın önerdiği besinler neler? İşte İbn-i Sina'nın ‘tüm hastalıkların çaresi’ diye nitelendirilen mucize karışım tarifi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinleri sizler için derledik.

KUŞKONMAZ

Protein bakımından zengin olan kuşkonmaz, kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir.

Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz; niasin, fosfor ve sodyum açısından da zengindir.

SUSAM

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunan susam, kalbe iyi gelir. Yüksek oranda lesitin içeren susam yağı ise beyin ve sinir hücrelerini destekler. Ayrıca iyi bir kalsiyum kaynağı olan susam, tırnak sağlığı için de oldukça faydalıdır.

BEYAZ LEBLEBİ

Beyaz leblebi, midedeki asit oranını dengeleyerek yanma ve ekşime gibi sağlık problemlerine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır ve bedeni ısıtır.

SÜT

Süt, yorgun ve gergin insanların gıdasıdır. Bu nedenle vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içmeye özen gösteriniz.

BADEM

Göğüs hastalığı gibi bir şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içmeniz tavsiye edilir.

KOYUN ETİ SUYU

Bünyeniz zayıf ise ve şişmanlamak istiyorsanız koyun başını kaynatıp suyunu içebilirsiniz.

KUZU KULAĞI

Kuzu kulağı, pişirilip suyu süzüldüğünde beyni çalıştırır ve mideye oldukça faydalıdır.

KABAK SUYU

Tansiyonunuzun yüksek olması durumunda kabak suyu içebilirsiniz.

YUMURTA

İyi ve dengeli beslenmek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.

HURMA

Hurma, mideyi rahatlatır ve kan üretimine yardımcı olur.

ELMA

Kalbinizi güçlendirmek için elma yemeye özen gösteriniz.

KARNABAHAR

Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.

ÇAM FISTIĞI

Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı tüketmesi gerekir.

SARIMSAK

Sırt ağrısından şikâyetçiyseniz sarımsak yiyebilirsiniz.

KURU ÜZÜM

Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm tüketebilirsiniz.

TAVUK SUYU

Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.

KEREVİZ

İdrar söktürmek için kereviz tüketebilirsiniz.

BAL

Kansızlığı gidermek için bal tüketebilirsiniz.

KİŞNİŞ

Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz.

NANE

Nane, mideye çok yardımcıdır.

İBN-İ SİNA’NIN BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA OLAN MUCİZEVİ TARİFİ

Hekimlerin Piri olarak bilinen İbn-i Sina’nın incir ve zeytinyağı karışımı, birçok hastalığa karşı adeta kalkan görevi görür. İncir karışımı, özellikle astım gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

İbn-i Sina'nın önerdiği incir karışımının en önemli etkisi ise kanseri önlemesidir. Bu karışımı, düzenli bir biçimde tüketerek etkilerinden faydalanabilirsiniz. Peki incir ve zeytinyağı karışımı nasıl hazırlanır gelin birlikte bakalım.

Malzemeler:

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı