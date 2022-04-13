İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Performansı artıran ve enerjiyi tavan yaptıran 10 besin

İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Performansı artıran ve enerjiyi tavan yaptıran 10 besin

Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında fiziksel performansı artıran besinlere de yer verdi. İşte İbn-i Sina’ya göre enerjiyi tavan yaptıran 10 besin…

İslam'ın ''Altın Çağı'' olarak anılan döneminin en önemli doktorlarından biri olan İbn-i Sina, dünya çapında Hekimlerin Piri ve Hükümdarı olarak anılıyor.

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen tavsiyeleriyle hastalıklara çare olmaya devam ediyor.

Her hastalık için bir şifa sunan İbn-i Sina’nın, hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunuyor.

Sık sık bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında yazdığı önerilerle gündeme gelen bilim insanı ve tabip, performansı artıran ve enerjiyi tavan yaptıran besinlere değinmeyi de ihmal etmedi.

İşte İbn-i Sina'nın fiziksel performansı artırmak için tüketilmesini önerdiği 10 besin…

Enerjiyi artıran 10 besin

Yıllar önce soğuk algınlığından mide problemlerine kadar her hastalığa karşı kendi şifalı ilaçlarını hazırlayan İbn-i Sina, besinlerin şifasını da tek tek açıklıyor.

Turunçgillerin kabuğunun bile şifalı olduğunu ve suyundan reçeline kadar tüketilmesini öneren İbn-i Sina, cevizi ise balla tüketmeyi tavsiye ediyor.

Alimlerin alimi, ''El-Kanın Fi't Tıbb'' adlı eserinde fiziksel performansı artıran birçok besini de sıraladı. İşte İbn-i Sina'nın kitabında yer verdiği 10 şifalı besin...