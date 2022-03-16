İbn-i Sina'nın binlerce yıllık mucize tarifi: Öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Alimlerin alimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı eserinde yer alan iki tarif, geçmek bilmeyen öksürük krizlerine çare oluyor. İşte öksürüğü bıçak gibi kesen o iki tarif...

‘’Kuşyar’’ adlı bir hekimin yanında tıp eğitimi alan İbn-i Sina, Buhara'da babasından ve döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı.

14 yaşına geldiğinde olağanüstü zekası sayesinde öğretmenlerini geçmeye başlayan İbn-i Sina; felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.

Yeni tedaviler geliştiren ve 19 yaşında doktor unvanını elde eden İbn-i Sina, 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

Batılı kaynaklarda ‘’Hakim-i Tıb’’ diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen karışımlarıyla hastalıklara çare olmayı sürdürüyor.

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran bilim insanı ve tabip İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ‘’El Kanun Fi' Tıbb’’ eserinde bahsettiği tarifler ise adeta şifa dağıtıyor.

Bu tariflerden ikisi, özellikle kış aylarında ortaya çıkan öksürük sorununuza çare oluyor. Bu tarifler, boğazınızda sizi rahatsız eden o gıcık hissi ve ne yaparsanız yapın bir türlü geçmek bilmeyen öksürük krizlerini ortadan kalkıyor.

Ancak bu tarifleri denemeden önce alerjik reaksiyon gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için öncelikle sağlık uzmanına danışmanız gerekiyor. İşte İbn-i Sina'nın öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım tarifi…

İBN-İ SİNA’NIN BİNLERCE YILLIK TARİFİ ÖKSÜRÜĞÜ BIÇAK GİBİ KESİYOR

Öksürük, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yanı sıra üst solunum yollarında ortaya çıkan bronşit veya bronşiolit gibi sağlık sorunlarından kaynaklanıyor.

Özellikle kış aylarında ortaya çıkan ve geçmek bilmeyen sık ve kuru öksürük krizleri, oldukça rahatsız edici olabiliyor ve hatta çoğu zaman uykuları kaçırabiliyor. Ancak birkaç doğal tarif ile bu sorundan kurtulmak mümkün.

KETEN TOHUMU VE BAL

Büyük tıp insanı İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ‘’El Kanun Fi' Tıbb’’ eserinde bahsettiği tariflerden ilki keten tohumu ve bal karışımıdır.

Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun.

Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz.

Bu karışımı, öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak şekilde tüketebillirsiniz.

ÜZÜM SUYU KARIŞIMI

Bir diğer tarif ise üzüm suyu karışımı olarak karşımıza çıkıyor.

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, ebe gümeci tohumu, hatmi tohumu, kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu ve kurum üzümü hep birlikte pişirin.

Ardından üzerine üzüm suyu dökün ve tam bir karışım haline getirin.