İbn-i Sina'nın binlerce yıllık önerisi: Bu karışımlar kronik öksürüğe çare oluyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık önerisi: Bu karışımlar kronik öksürüğe çare oluyor

Alimlerin alimi olarak bilinen İbn-i Sina’nın, kronik öksürük için oldukça etkili karışımları bulunuyor. Eğer geçmek bilmeyen öksürükle mücadele ediyorsanız, bu şifalı karışımları deneyebilirsiniz.

Döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim alan İbn-i Sina, 14 yaşına geldiğinde olağanüstü zekası sayesinde öğretmenlerini geçmeye başladı.

Yeni tedaviler geliştimesiyle 19 yaşında doktor unvanını elde eden İbn-i Sina, 21 yaşına geldiğinde ise dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

Batılı kaynaklarda ''Hakim-i Tıb'' diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen İbn-i Sina, hazırladığı kürlerle doğal tedavi yöntemlerinin önünü açtı.

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran bilim insanı ve tabip, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen karışımlarıyla hastalıklara çare olmaya devam ediyor.

Her hastalık için bir şifa sunan İbn-i Sina, binlerce yıl önce kaleme aldığı kitapta kronik öksürük için de iki malzemeli bir karışım tavsiye ediyor.

Eğer geçmek bilmeyen öksürük krizleriyle boğuşuyorsanız İbn-i Sina'nın bu şifalı karışımından faydalanabilirsiniz. İşte İbn-i Sina'nın kronik öksürük için önerisi…

Öksürük için fındık ve bal karışımı

Tıp alimi İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı kitapta fındığı bal ile karıştırıp yemenin kronik öksürüğü giderdiğini ve solunumu kolaylaştırdığını belirtiyor..

İbn-i Sina'nın öksürük için önerdiği diğer karışımlar

Ballı şurup: Hafif ateşte pişirilen bal ile su karışımı; vücut zayıflığı, öksürük ve akciğer iltihaplarına iyi gelir.

Ballı şurup tarifi:

Bal ile su hafif ateşte pişirilir ve köpüğü alınır.

Kaynadıktan sonra süzülür.

Şeker ile su karışımında ise karışım kaynadıktan sonra köpüğü alınır.

Daha sonra içine damla sakızı, safran, tarçın ve havlıcan gibi bitkiler eklenir.

Çam sakızı şurubunun faydaları

Besinlerin sindirilmesine yardımcı olur.

Nezle, öksürük, kronik ishal ve rahim akıntısı gibi problemlere iyi gelir.

Katran şurubunun faydaları

Yüksek ateşin eşlik etmediği kronik öksürükte oldukça faydalıdır.

Göğüs kafesinde oluşan ağrılara iyi gelir.

Akciğer sağlığına olumlu katkısı bulunur.

Yabani havuç şurubunun faydaları