İbn-i Sina'nın eşsiz önerisi: 1 bardak içene dert uğramaz Tıp alimi İbn-i Sina'nın reçetelerinden biri olan bu çay, özellikle Ramazan ayında susuzluk çekenlere tavsiye ediliyor.

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Tıp alimi ve hekim İbn-i Sina, El-Kanun fi’t Tıbb kitabında birçok tavsiyeye yer vermiştir.

Dertlere derman olan Sina, Ramazan ayına ilişkin de önerilerde bulunmuştur.

İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetelerinden biri de susuzluğa karşıdır. Ramazan'da susuzluk çekmemek için o çayın içilmesini bildirmiştir.

İşte susuzluğa iyi gelen formül...

1 bardak yetiyor

İbn-i Sina, iftar ile sahur arasında içilen 1 bardak demirhindi şerbetinin gün boyunca susuzluk hissiyle mücadele edeceğini belirtmiştir.

Demirhindi şerbeti vücuda enerji verir ve sıvı kaybını engeller.

Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan demirhindi şerbeti, dışı baklagil içi ise hurmayı andıran demirhindi meyvesi ile yapılıyor.

İçerisinde 40 çeşit baharat olan ve tamamen doğal bu şerbet, şifa deposudur.