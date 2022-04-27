İbn-i Sina'nın güzellik sırrı: Sivilce izi ve lekeleri temizliyor, rengi eşitliyor... Daha doğalı yok!

İbn-i Sina'nın güzellik sırrı: Sivilce izi ve lekeleri temizliyor, rengi eşitliyor... Daha doğalı yok!

Cilt sorunları yaşayanlar, İbn-i Sina'nın reçetesinden doğal tonik formülü ile leke, sivilce, kararmalar ve diğer sorunlara veda ediyor. İşte binlerce yıllık mucizevi güzellik sırrı...

Cildimiz özellikle mevsim geçişlerinde hassasiyet gösterebilir. Kuruluk, tahriş, sivilcelenme, lekelenme ve kararma gibi sorunlar, cildin görünür bölgelerinde ortaya çıktığında sosyal hayatımızı da etkiler.

Sivilce kremleri, kozmetik ürünler, maskeler ile sonuç vermeyen tedavilerde bitkisel yöntemlerden faydalanmak gerekebilir.

Tıp alimi İbn-i Sina, güzellik sırlarını bin yıllar önce reçete etmiştir. Onlardan birisi de cilt sorunlarına birebir çözüm sunuan "gül suyu" olarak karşımıza çıkmaktadır.

İbn-i Sina'nın güzellik tavsiyeleri listesinde başı çeken gül suyu, ülkemizde doğal şartlarda üretilmektedir. Oldukça ulaşılabilir olan ve cilt bakımında kolaylıkla kullanılabilen gül suyunun cilde faydalarını inceleyelim...

İbn-i Sînâ, hoş kokusu dolayısıyla gül suyunun ruha hitap ettiğini, insanı rahatlattığını, bayılmalarda ve kalp çarpıntılarında faydalı olduğunu belirtmiştir.

Gül suyunu tonik olarak kullanın

Yumuşak ve temiz bir pamuğu soğuk gül suyuna batırarak ıslatın temiz cilde nazikçe uygulayın.

Gül suyu Osmanlı dönemindeki en meşhur temizleyicidir.

Gül suyu cildinizin pH seviyelerini normale getirerek bozulmayı dengelemeye yardımcı olur.

Gül suyu, fazla yağların yüzünüzden giderilmesine yardımcı olur. Yağlanmanın engellenmesiyle birlikte sivilce ve akne oluşumu da önlenir.

Düzenli kullanımda cilt lekelerini zamanla açar ve daha berrak bir cilt rengine kavuşmanıza yardımcı olur.

Gül suyu, egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarının neden olduğu kuruluk ve kaşıntıya iyi gelir.