İbn-i Sina'nın sihirli ilacı Kolşisin nedir? Kolşisin koronavirüste etkili mi?

Tıp dünyasında yaşanan gelişmeler, koronavirüs tedavisinde yeni bir umut kapısı açtı. İbn-i Sina'nın ilacı olarak bilinen Kolşisin'in, koronavirüsün organlara saldırmasını engellediği açıklandı.

Yabani çiğdemden elde edilen "Kolşisin"in, koronavirüsün organlara saldırısını durdurduğu belirlendi. Dünyada pek çok ülkede yoğun bakım hastaları üzerinde denendi ve başarılı sonuçlar alındı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa -Cerhahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve aynı fakültede görevli Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen, yabani çiğdemden elde edilen Kolşisin üzerine bilimsel çalışma başlattı.

Bu gelişme üzerine koronavirüs çalışmalarında yeni umut olan Kolşisin hakkındaki tüm detaylar merak ediliyor.

Peki İbn-i Sina'nın sihirli ilacı Kolşisin nedir? İşte detaylar..

KOLŞİSİN NEDİR, NE İŞE YARAR?

İlk defa M.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı sanılan ve Mısır'da bulunan bir Ebers Tıp Papirüsü'ne göre, romatizma ve şişlik tedavisi için kullanılmış. Kolşisin İbn-i Sina'nın sık kullandığı gizemli ilacı olarak biliniyordu.

Kolşisin, özellikle gut, Behçet hastalığı ve FMF tedavisinde kullanılan bir tür ilaç. Güz Çiğdemi çiçeğinden elde edildiğinden bu isimle anılır.

Çeşitli romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi kanser tedavisi için de araştırılmaktadır.

Tübülinden mikrotübül oluşumunu engeller. Mikrotübüller uzun içi boş silindirik yapılardır. Mikrotübüller bölünme sırasında sentrozomlardan çevreye yayılırlar, iğin içindeki tübüllerin çoğu birinin diğerini itmesiyle birbirlerini hücrenin iki ayrı kutbuna iterler.

KOLŞİSİN KORONAVİRÜSTE ETKİLİ Mİ?

Kolşisinin yeni koronavirüste enfeksiyon önleyici, iltihap çözücü olarak kullanılabileceği söyleyen Prof. Dr. Nazmi Gültekin, "Bunun üzerine bu sihirli ilaç geçen sene mart ve nisan aylarında Kovid vakalarının en çok olduğu ve ölüm oranlarının en yüksek yaşandığı, İtalya, İspanya ve Rusya'da yoğun bakımlardaki ve ayakta geçiren hastalarda kullanıldı. Ve yoğun bakımdaki ölüm oranlarını azalttığı görüldü. Kovid-19 vakalarında sitokin fırtınasını azaltıyor ve çoğu vakada da durduruyor. Savunma sistemi zayıflayınca virüsler etkin hale geliyor. Bu sırada bazı hastalarda sitokin fırtınası yaşanıyor. İşte bu gizemli ilaç, bu fırtınayı azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gültekin, "Yoğun bakımlarda koronavirüs hastalarında başarı oranı dikkat çekici. Ülkemizde de tez konusu yapıldı ve uluslararası toplantılarda sunuldu. Ama kolşisinin kesinlikle hekim tarafından uygulanması gerektiği unutulmamalı" dedi.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş de şöyle konuştu: "Virüsler kalp kasını tuttuğu zaman kalbi çalışamaz hale getiriyorlar. Kalbin çalışma kapasitesi düşüyor. Tedavi edilmezse ölüm oluşuyor. Ama kolşisin, virüsleri öldürüp kalp kasının çalışma kapasitesini normale döndürüyor. Hocamız ile birlikte bir grup hasta üzerinde 10 yıldan fazla süredir biz bunu denedik, başarılı sonuçlar aldık. 1 ay içinde yüzde 30, 40, 50’ye kadar kalbin çalışma kapasitesi arttı ve hastalar başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Bizim çalışmamızdan sonra İngiltere’de merak edilip bu konu araştırılıyor. ‘Neden biz kolsişini kovidli hastalarda kullanmıyoruz?’ diyorlar. Arkasından İtalya, İspanya, Rusya, Amerika geniş kapsamlı çalışmalarla yoğun bakımdaki kovid 19 hastalarında ölüm oranını düşürdüğü ispatlandı. Özellikle İtalya’da kovid çok ağır seyrederken, 140 hastada mortaliteyi sıfırlamışlar. Yani kolşisin kullanılan grupta ölüm oranı hiç olmamış."