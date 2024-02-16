İbn-i Sina'nın inanılmaz reçetesi! Ruhu bozulan püresini yesin... Tıp alimi İbn-i Sina'nın asırlık tavsiyesi, ruh hastalıklarına şifa oluyor. Düzenli tüketildiği takdirde, iyi hissettiriyor.

ensonhaber.com

Depresyon, anksiyete, panik atak gibi ruhsal durumlar çağımızın yaygın problemleri arasında yer alıyor.

Ruhu iyileştirmede alternatif tıptan faydalanmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Tıp konusundaki engin bilgileriyle asırlardır reçete alınan İbn-i Sina, bu rahatsızlıklara da tavsiyede bulunmuştur.

Kötü ruh halindeki kişilerin düzenli tükettiğinde iyileşmesi mümkündür.

Muz püresi

Potasyum açısından zengin bir meyve olan muz, depresyon ve çeşitli duygu durum bozukluklarına derman oluyor.

Muz bünyesindeki magnezyum yoğunluğu sayesinde vücuttaki açığı kapatarak; uykusuzluk, yorgunluk, halsizlik ve depresyon hali gibi durumlara şifa oluyor.

İbn-i Sina, özellikle püre haline getirilerek tüketilmesini önermiştir.