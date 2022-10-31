İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi!

Kuru öksürük, herkesin hayatını zorlaştıran bir durumdur. Bir süre sonra boğazların tahriş olmasına neden olur. Bu durumdan kurtulmak ise İbn-i Sina'nın reçetesi sayesinde mümküm.

Kış aylarının gelmeye başlaması ile hastalıklar da gün yüzüne çıktı...

Kış ayları ile birlikte kapımızı çalan birçok hastalık, iyileşmesine rağmen bazı kalıntılar bırakabiliyor.

Bu kalıntılar arasında yer alan kuru öksürük ise kişinin hayatını zorlaştıran ve yoran bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Kuru öksürük tedavi edilmediği zaman ilerleyebilir v boğazları tahriş edecek duruma kadar gelebilir.

Bu nedenle kış aylarına hazırlıklı girmek gerekiyor. Eğer geçmeyen bir öksürüğünüz varsa, İbn-i Sina'nın reçetesine başvurma zamanı gelmiş demektir.

İslam altın çağın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın ya da diğer adıyla bilinen "Avicenna", hastalıklara uygun reçetelerine ve tariflerine sıkça başvuruluyor.

Öskürük için bir reçete hazırlayan İbn-i Sina, bu durumdan kısa süre içerisinde kurtulmanın mucizelerini sunuyor.

Uykuları kaçıran ve yaşam kalitesini düşüren bu durumdan kurtulmak, İbn-i Sina'nın yolunu denemekten geçiyor.

İbn-i Sina'nın öksürük reçetesi

İbn-i Sina'nın öksürük için yazdığı kürün detayları şu şekildedir;

Keten tohumnu orta ateşte kavurun ve bak ekleyerek yoğurun.

Yoğurma işlemi gerçekleştikten sonra bir kavanoz yardımıyla beklemeye alın.

Karışım özellikle öksürüğün başladığı anda tüketin. Öksürükten önce de sabahları bir çay kaşığıyla yutabilirsiniz.

Diğer karışım

KARABİBER VE BAL

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ve iki yemek kaşığı balı hazırlayın.

Bir fincana karabiber ve bal ekleyin. Ardından ikisini birbirine karıştırın.

Bu karışımın üzerine kaynar su dökün. 15 dakika demlenmesi için bırakın.