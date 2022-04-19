İbn-i Sina'nın reçetesinden: Zehri atan ve vücudu tertemiz yapan 10 besin

Alimlerin alimi olarak bilinen İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında vücudu temizleyen bitkileri sıraladı. İşte İbn-i Sina’ya göre zehri atan ve vücudu tertemiz yapan 10 besin…

Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina, İslam'ın ''Altın Çağı'' olarak anılan döneminin en önemli doktorlarından biridir.

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen önerileriyle hastalıklara çare olmaya devam ediyor.

Her hastalık için bir şifa sunan İbn-i Sina, sık sık bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında yazdığı tavsiyeleriyle gündeme geliyor.

Hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunan bilim insanı ve tabip, zehri atan ve vücudu tertemiz yapan bitkilere değinmeyi de ihmal etmedi.

İşte İbn-i Sina’nın çalışmalarına göre zehri atan ve vücudu temizleyen 10 bitki…

Zehri atan ve vücudu tertemiz yapan 10 bitki

Yıllar önce soğuk algınlığından mide problemlerine kadar her hastalığa karşı kendi şifalı ilaçlarını hazırlayan İbn-i Sina, besinlerin şifasını da tek tek açıklıyor.

Turunçgillerin kabuğunun bile şifalı olduğunu belirten ve suyundan reçeline kadar tüketilmesini öneren İbn-i Sina, cevizi ise balla tüketmeyi tavsiye ediyor.

16 yaşında insan sağlığı üzerine çalışmalara başlayan ve tarihe mührünü vuran alimlerin alimi, 4 asır okutulan ''El-Kanın Fi't Tıbb'' adlı eserinde zehri atan ve temizleyen bitkileri de sıraladı.

İbn-i Sina'nın kitabında yer alan bilgiye göre ıspanak, akciğere iyi gelir ve temizleyici etkisi bulunur. Mideye iyi gelen sedef otu ise damarları temizlemekte etkilidir.