İbn-i Sina'nın tarif defterinden çıktı! Bunları tüketen fil hafızasına sahip oluyor... Tıbbın babası İbn-i Sina, asırlar önce kullandığı bazı baharatlar sayesinde hafıza kaybına engel olmanın yöntemini de günümüze taşıdı.

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Hafızamızı korumamız gerekiyor...

Bunun yolu ise sağlıklı yaşamaktan ve sağlıklı beslenmekten geçiyor.

Sağlıklı beslenme demişken...

Bazı baharatlar sağlık için oldukça ideal. Özellikle hafızayı güçlendirme noktasında, alternatif bir yöntem olarak görülebilir.

Bu alanda çalışmalar yapan İbn-i Sina'nın yıllar önce bu baharatları kullandığı da ortaya çıktı.

Bu baharatlar hangileri derseniz... Şöyle bir bakalım;

Kekik

Kekik düzenli tüketildiği zaman; içerdiği sağlıklı bileşenler sayesinde beynin gelişimine katkı sağlar ve toksinleri vücuttan atarak beynin erken yaşlanmasını engeller.

Karabiber

Beynin her an genç kalmasını sağladığı gibi; yüksek miktarda antioksidan içeren karabiberin düzenli tüketilmesi beynin yaşlanmasını önler.

Zerdeçal

Bu baharat; çoğu uzmana göre ruh hastalıklarına iyi gelirken, nöral hastalıklara karşı da destek veriyor.

Tarçın

İçerisinde bulundurduğu polifenoller sayesinde beyni iltihaplanmalara karşı koruyan tarçın, beyin fonksiyonlarının gerilemesinin önüne geçer ve Alzheimer gibi hastalıkları önler.

Fesleğen

Sinir hücrelerinin uyarılmasına katkı sağlayan ve sinirlerin beyne ulaşım hızının artmasını sağlayan fesleğen, odaklanma sorunu yaşayanlar için mucizevi bir ilaçtır.