İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Sivilce ve lekeleri yok ediyor, gözenekleri sıkılaştırıyor, cildi gençleştiriyor…

İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Sivilce ve lekeleri yok ediyor, gözenekleri sıkılaştırıyor, cildi gençleştiriyor…

Son dönemde popüler hale gelen doğal sabunlardan olan keçi sütü sabunu, cilt sorunları konusunda mucizeler yaratıyor desek yanlış olmaz. Gelin keçi sütü sabununun faydalarını hep birlikte öğrenelim.

Zararlı kimyasal maddeler içeren cilt bakım ürünlerinden ziyade doğal olan ürünleri tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bu noktada önem kazanan cilt bakım ürünlerinden biri de hiç şüphesiz doğal sabunlar oluyor. Bu doğal sabunlar arasında yer alan keçi sütü sabunu, sayısız faydası ve besleyici özellikleriyle öne çıkıyor.

Genellikle zeytinyağı ve keçi sütünün karıştırılmasıyla elde edilen ve hiçbir katkı maddesi içermeyen keçi sütü sabunu, doğadan gelen güçlü nemlendirme etkisi ve sade içeriği nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Akne ve siyah noktaları tamamen ciltten temizleyen keçi sütü sabunu, saç bakımında da bir hayli etkili. Dolayısıyla cildine ve saçlarına doğal ürünlerle bakım yapmak isteyenler, mucizeler yaratan keçi sütü sabununa bir şans verebilir.

Kuru, karma, yağlı ve hassas… Hangi cilt tipine sahip olursanız olun keçi sütü sabununu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce vücudunuzun küçük bir bölgesinde denemekte fayda var!

İşte sizler için ‘’Keçi sütü sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Keçi sütü sabunu nasıl kullanılır?’’ sorularının yanıtlarını derledik.

Keçi sütü sabunu faydaları

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilen keçi sütü sabunu; cildi temizler ve ferahlık verir. Bakterilere karşı cildi korur ve zaman içinde cildin pürüzlerinden arınmasını sağlar.

Doğal peeling etkisi yaparak ciltte ölü deriyi temizlerken hücrelerin de canlanmasına yardımcı olur.

A, E, B vitaminleri ve mineraller açısından oldukça zengin olan bu sabun, cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur.

Cildin nefes almasına yardımcı olur.

Gün içerisinde cilde yapışan toz, kir ve terden cildi arındırır.

Düzenli olarak kullanıldığında akne, sivilce ve siyah noktaları yok eder.

Gözenekleri temizleyerek yeni sivilce ve siyah nokta oluşumunu da engeller.

Cildi temizlerken gözenekleri açar ve tekrar sıkılaşmasına yardımcı olur.

Cildi pürüzsüz ve ışıltılı hale getirir.

Çeşitli nedenlerden dolayı ciltte oluşan lekelere iyi gelir.

Kaşıntı, kızarıklık, egzama ve mantar gibi cilt problemlerini tedavi eder.

Ciltte önceden oluşan enfeksiyonları temizler.

Saçları kökten uca besleyerek sağlıkla uzamasına yardımcı olur.

Saçlara doğal nem verdiği için saçlar parlak ve canlı görünür.

Keçi sütü sabunu nasıl kullanılır?

Keçi sütü sabunu, normal, hassas, kuru, karma, yağlı cilt tipleri ile çeşitli cilt rahatsızlıklarından muzdarip olan kişiler için mucize niteliğindedir.

Uzmanlar, egzama, dermatit ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları için her gün gerçek ve saf keçi sütü sabunu kullanımını tavsiye etmektedir.