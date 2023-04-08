İbrahim Saraçoğlu tarif etti: Papatya çayı bakın hangi derde devaymış! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, papatya çayına dair detayları paylaştı. Birçok hastalığa deva olan bu çay sayesinde, daha sakin bir gün geçireceksiniz. Zaman içerisinde ise tiryakisi olacaksınız.

Güzelliğiyle aklımızı başımızdan alan papatya, faydalarıyla da dikkatleri çekiyor. Özellikle papatya çayı, son zamanlarda sağlığa olan faydalarıyla herkesin tükettiği bir içecek haline geldi. Papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulması ile elde edilen çay, vücuda sağladığı yararlarıyla öne çıkıyor. Papatya çayının faydalarına değinmemiz gerekirse eğer; Egzama, dermatit ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarını giderilmesinde kullanılan papatya çayı, cildi korumaya yardımcı oluyor. İçeriğindeki maddeler sayesinde kırışıklıkları azalttıcı özelliği bulunan bu çay aknelerin giderilmesinde de büyük katkı sağlıyor. Stres ve kaygıyın azaltan papatya çayı, rahat bir uyku çekmenize neden olur. Geceleri uyku sorunu yaşayanlar, bu çay sayesinde rahatlayabilir. - Regl ağrılarını giderir ve bu süreci daha az ağrılı geçirmenizi sağlar. - Depresyon üzerinde olumlu etkileri vardır. - Troid bezi kanserinin oluşumunu önler. - Tansiyonu düzenler. - Ateş düşürmede etkilidir. - Kemik erimesine iyi gelir. - Doğal antibiyotik olarak kabul edilir. İbrahim Saraçoğlu ise faydaları saymakla bitmeyen papatya çayının nasıl demlenmesi gerektiğini anlattı. Malzemeler 1 çay kaşığı kuru papatya çiçeği veya 2-3 adet taze papatya çiçeği 1 su bardağı su Yapılışı Suyu kaynatın ve içerisine papatya çiçeklerini ekleyin. Kısık ateşte 5-10 dakika kadar kaynatın. Demlenmesi için çayı 10-15 dakika kadar bekletin. Süzgeç yardımıyla çayı süzün. Papatya çayınız hazır. İsteğe göre bal, limon veya tarçın ekleyerek tüketebilirsiniz. Not: Hamilelik dönemi, alerjik reaksiyonlar veya özel bir sağlık durumunuz varsa papatya çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir.