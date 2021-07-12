İçinde şifa saklı: Ceviz zarının faydaları

Sağlık için sayısız faydası bulunan cevizin kendisi kadar kabuğunda bulunan zar kısımları da değerli. İşte ceviz zarının ilk kez duyacağınız faydaları...

Cevizin şekil itibariyle beyine benzediği ve beyin gelişimi için en etkili mineral ve yağları içeren bir yemiş olduğu, bilimsel olarak da ispatlanmış bir gerçek.

Yine cevizin dış sert kabukları ve hatta dış yeşil kabukları da saçlardan cilde, kemiklerden dişlere vücudumuza her anlamda iyi geldiği de bilinmektedir.

Peki, cevizin içinde ve cevizleri ayıran bir perde olan, görünüş olarak da ciğerlere benzeyen ceviz zarının öksürüğe çok iyi geldiğini duymuş muydunuz?

Evet, bir ceviz düşünün ki içi ve dışı ile her derde deva… İşte ceviz kabuğunun ve zarının faydaları...

CEVİZ ZARININ FAYDALARI

Cevizin iç kabuğudaki zar, sahip olduğu besin değerleri ile birlikte bronşları yatıştırır.

Cevizin iç kabuğu doğal bir öksürük kesicidir. Bronşları rahatlattıktan sonra kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Eğer sizin de öksürük şikayetiniz varsa cevizin iç kabuğunu tüketerek bu tarz şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Ceviz iç kabuğu antioksidan içerir. Ayrıca bu besin kaynağı doğal bir balgam sökücüdür. Balgam şikayeti yaşayan kişiler için tavsiye niteliğinde olarak cevizin iç kabuğu önerilmektedir.

Cevizin içindeki zar tam anlamı ile bir şifa deposu olarak bilinmektedir. Özellikle cevizini içindeki zar kanser gibi hastalıkların önüne geçmesini sağlar. Düzenli olarak tüketildiği takdirde kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

CEVİZ ZARI NASIL YENİR?

Cevizin içindeki zar çoğu zaman atılmaktadır. Fakat tam anlamı ile bir akciğer temizleme kürü olduğunu biliyor muydunuz?

Cevizin içinden çıkan ince zar kabuklardan bir avuç alıp 1 litre suda kaynatın ve ılık bir şekilde sabah akşam için. Etkisini hemen görecek ve şiddetli öksürükten kurtulacaksınız.

Arzu ederseniz ceviz kabuğu suyu içerisine bir kaşık bal da ilave edebilirsiniz.