İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar! PCR testi zorunluluğu kalktı mı, kimlere yapılacak?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken PCR testiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı, ne zaman bitecek? PCR testi kimlere uygulanacak?

Uzun süredir uygulanan Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak yazı gönderdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı.

Daha önceden de Bakan Koca, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ve PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.

Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı, ne zaman bitecek? PCR testi kimlere uygulanacak? Aşısız kişiler PCR testi olmadan konser, sinema ve tiyatroya gidebilecek mi? İşte yanıtı…

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler ve birçok etkinliğe katılabilmeleri için PCR testi talep ediliyordu.

Aşısız kişiler için getirilen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

''PCR TESTİ SEMPTOM GÖSTEREN KİŞİLERE YAPILACAK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, PCR testinin semptom gösteren kişilere yapılacağını bildirmişti.

Bakan Koca açıklamasında,''Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.'' ifadelerini kullanmıştı.