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    İçme suyundan çıktı! HÜS nedir, belirtileri nelerdir?

    Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda 'Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)' çıktı. Peki HÜS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 15:04
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    İçme suyundan çıktı! HÜS nedir, belirtileri nelerdir?

    Bolu'da "Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)" paniği...

    Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisine devam ediliyor.

    Bazı hastaların tetkiklerinde kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısına ulaşıldı.

    Peki, Hemolitik Üremik Sendrom HÜS nedir? Hemolitik Üremik Sendrom HÜS belirtileri ve tedavisi...

    Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) nedir

    HÜS kılcal damar kanaması sonucu Anemi, akut böbrek yetmezliği ve düşük trombosit seviyesi ile tanımlanır.

    En sık görülen şekli, kanamalı ishal yapan E. coli enfeksiyonlarının bazılarında görülen bir komplikasyondur.

    İçme suyundan çıktı! HÜS nedir, belirtileri nelerdir? #1

    Belirtiler

    Ateş, karın ağrısı, ishal, ve kusma belirtileri gösterir. Akabinde ise görülenler aşağıdaki gibidir:

  • İdrarda kan çıkması,
  • Dışkıda kan çıkması,
  • Travmaya bağlı olmaksızın kendiliğinden oluşan morarmalar,
  • İdrar miktarında azalma
  • Kansızlığa bağlı ortaya çıkan solukluk
  • Uyku hali ve ajitasyonlar
  • Göz etrafı ve ayak bileklerinde ödem
  • Baş ağrısı
  • Havaleler

    • İçme suyundan çıktı! HÜS nedir, belirtileri nelerdir? #2

    Tedavisi

    Hasta mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilir. İshale neden olan bakteri vücuttan atılana kadar en ideali, hastanın karantinaya alınmasıdır.


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