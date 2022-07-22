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- İçme suyundan çıktı! HÜS nedir, belirtileri nelerdir?
İçme suyundan çıktı! HÜS nedir, belirtileri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 22.07.2022 - 15:02
- Güncelleme : 22.07.2022 - 15:04
Bolu'da "Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)" paniği...
Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisine devam ediliyor.
Bazı hastaların tetkiklerinde kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısına ulaşıldı.
Peki, Hemolitik Üremik Sendrom HÜS nedir? Hemolitik Üremik Sendrom HÜS belirtileri ve tedavisi...
Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) nedir
HÜS kılcal damar kanaması sonucu Anemi, akut böbrek yetmezliği ve düşük trombosit seviyesi ile tanımlanır.
En sık görülen şekli, kanamalı ishal yapan E. coli enfeksiyonlarının bazılarında görülen bir komplikasyondur.
Belirtiler
Ateş, karın ağrısı, ishal, ve kusma belirtileri gösterir. Akabinde ise görülenler aşağıdaki gibidir:
Tedavisi
Hasta mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilir. İshale neden olan bakteri vücuttan atılana kadar en ideali, hastanın karantinaya alınmasıdır.