İçme suyundan çıktı! HÜS nedir, belirtileri nelerdir?

Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda 'Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)' çıktı. Peki HÜS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Bolu'da "Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)" paniği...

Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisine devam ediliyor.

Bazı hastaların tetkiklerinde kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısına ulaşıldı.

Peki, Hemolitik Üremik Sendrom HÜS nedir? Hemolitik Üremik Sendrom HÜS belirtileri ve tedavisi...

Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) nedir

HÜS kılcal damar kanaması sonucu Anemi, akut böbrek yetmezliği ve düşük trombosit seviyesi ile tanımlanır.

En sık görülen şekli, kanamalı ishal yapan E. coli enfeksiyonlarının bazılarında görülen bir komplikasyondur.

Belirtiler

Ateş, karın ağrısı, ishal, ve kusma belirtileri gösterir. Akabinde ise görülenler aşağıdaki gibidir:

İdrarda kan çıkması,

Dışkıda kan çıkması,

Travmaya bağlı olmaksızın kendiliğinden oluşan morarmalar,

İdrar miktarında azalma

Kansızlığa bağlı ortaya çıkan solukluk

Uyku hali ve ajitasyonlar

Göz etrafı ve ayak bileklerinde ödem

Baş ağrısı

Havaleler

Tedavisi

Hasta mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilir. İshale neden olan bakteri vücuttan atılana kadar en ideali, hastanın karantinaya alınmasıdır.