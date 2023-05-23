İçten içe organları çürütüyor! Bu besinleri bir daha ağzınıza sürmeyeceksiniz Tükettiğimiz besinler başta kalp olmak üzere bütün organlarımızda büyük bir etkiye sebep oluyor. Sevdiğimiz bazı besinler farkında olmadan organlarımıza zarar verebiliyor. Sizler için bu besinleri derledik. Bir daha ağzınıza bile sürmeyeceksiniz.

Günlük yaşamımızda sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde fazla stres, yiyeceklerdeki GDO sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor.

Böyle durumlarda sağlığımızı korumamız için sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Ancak nedense zararlı besin ve içecekler daha çok seviliyor.

Hatta bu besinlerin zararını en aza indirmek için çoğunlukla diyet olanlar tercih ediliyor. Fakat arkasında yatan olumsuz etkiyi kimse bilmiyor.

Bu besinler ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Biz de sizler için sağlığınızı tehlikeye atan bu besinleri derledik.

1- Diyet asitli içecekler

Asitli içeceklerin zararı sebebiyle bazı kişiler diyet içecekleri tercih ediyor. Ancak içinde bulunan yapay tatlandırıcılar sebebiyle bu içecekler büyük risk taşıyor. Hatta diyetisyenler bu tatlandırıcıların şekerden bile daha fazla zararlı olabileceğini savunuyor.

2- Kahvaltılık gevrekler

Birçoğumuz sabah pratik olması için kahvaltıda kısa sürede hazırlanan gevrekler tercih ediyoruz. Bu gevrekler beyaz unla yapıldığı zaman daha tehlikeli hale gelebiliyor. Diyetisyenler bu tür gevreklerde rafine ve karbonhidrat bakımından zengin olduğu için sizi tok tutmak yerine kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olabileceğini belirtiyor.

3- Salam

Birçok kişinin sabah kahvaltılarında olmazsa olmazı haline gelen salam, hipertansiyon ve kalp hastalığı dahil olmak üzere birçok hastalıkla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Ayrıca doymuş yağ oranının yüksek olması, sağlığa önemli ölçülerde zararlar veren maddeler içeriyor.

4- Noodle

Kolay hazırlanışı ile son zamanlarda favori haline gelen noodle, en tehlikeli besinler arasında yer alıyor. Bu tür besinlerin hızlı hazırlanabilmesi ve tüketilebilmesi için kullanılan kimyasallar tehlike içeriyor ve besin değerlerini öldürüyor.

Ayrıca içerdiği madde sayesinde bağımlılık yapan noodle, sürekli yeme isteğine ve açlığı arttırmaya sebep oluyor.

5- Enerji içecekleri

Enerji içecekleri yapay tatlandırıcılar ve şeker yönünden zengin içeceklerdir. İçerisinde bulundurduğu yüksek miktarda şeker, vücutta iltihaplanmaya sebep olabilir.

Özellikle aromalı enerji içeceklerin üretiminde kullanılan kimyasalların tehlikeli olabileceği söyleniyor.