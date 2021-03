İdeal sağlık için günlük tüketilebilecek 6 basit gıda

Bağışıklığı ve genel sağlığı güçlendirmeye yardımcı olabilecek, her gün tüketebileceğiniz vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu 6 basit süper gıdayı listeledik.

Sağlıklı beslenmek, çoğu zaman karmaşık bir düzen gibi görünebilir. Vücudumuzun enfeksiyonla savaşmasına, iltihabı azaltmasına, daha enerjik hissetmesine ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemesine yardımcı olacak besinleri, vitaminleri ve mineralleri nasıl elde edeceğimiz, zaman zaman zor bir parkur gibi geliyor.

İdeal sağlığın tadını çıkarmak için çiğ sarımsağı çiğnemenize veya bir dizi takviye almanıza gerek yok. Bağışıklık fonksiyonunu güçlendirmek, iltihabı azaltmak ve daha fazla enerjiye sahip olmak için bu günlük basit süper yiyeceklerden herhangi birini tabağınıza veya atıştırma rutininize ekleyebilirsiniz.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN KURUYEMİŞLER

Son zamanlarda yapılan birçok araştırmaya göre, birçok insan ve özellikle veganlar ve vejeteryanlar, diyetlerinde yeterince omega-3 yağ asidi alamıyor. Omega-3, bağışıklık sağlığı için kritiktir. Omega-3 yağ asidi tüketimi ile enfeksiyonla daha iyi mücadele edebilen sağlıklı bir mikrobiyom arasında pozitif bir ilişki vardır. Günde en az 30 gram kuruyemiş, bağışıklık sağlığını desteklemek için harika bir yoldur.

Farklı besinlerin bir karışımını sağlamak için badem, ceviz, fındık ve antep fıstığı karışımını tüketebilirsiniz.

İLTİHAPLA MÜCADELE İÇİN ISPANAK

Ispanak, C vitamini ve birçok antioksidanla doludurç Bağışıklık sistemi için güçlü bir besindir. Besinler üzerine yakın zamanda yapılan bir araştırma, C vitamininin yüksek bir iltihap önleyici ve antioksidan kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Bu iki özellik iltihabı ve oksidatif stresi azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ispanağın tadınısevmiyorsanız, içeceklerinize ve salatalarınıza en sevdiğiniz koyu yeşil yapraklı sebzeleri eklemeyi deneyin.

DEMİR EMİLİMİ İÇİN DOLMALIK BİBER

Dolmalık biberler vücuda önemli şekillerde fayda sağlayan besinlerle doludur. Dolmalık biber C vitamini ile doludur, ancak pişirme işleminde denatüre olduğu için C vitamininin çoğunu kaybeder. Bu yüzden çiğ tüketilmesi ideal olandır ancak pişirdiğinizde sebzenin suyunu da tüketerek kaybolan C vitaminini en aza indirebilirsiniz.

C vitamini bağışıklık desteği faydalarına sahiptir, ancak aynı zamanda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu başka bir temel besin olan demirin emilimini de geliştirir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN YEŞİL ÇAY VE BAKLİYAT

Yeşil çay, iki güçlü antioksidan olan flavonoidler ve epigallokateşin gallat (EGCG) içerir. Siyah çayla karşılaştırıldığında, EGCG içeriğini koruyan yeşil çay, bağışıklık fonksiyonunu geliştirir.

Yeşil çay sevmiyor musunuz? Diğer çay türleri de büyük ölçüde bağırsak sağlığını iyileştirmek için yardımcı olabilir.

Fasulye, bezelye ve mercimek gibi bakliyatlar lif açısından oldukça zengindirler. İçeriğindeki lifler yemekten sonra uzun süre tok hissetmenizi sağlar ve ayrıca bağırsaktaki iyi bakterileri beslemek için faydalıdır. Bunu vücudunuzdaki toksinleri ve atıkları bağlayarak ve atarak yapar ve hatta kolesterolü ve vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olur. Bu toksinleri ve atıkları ortadan kaldırmak ve bağırsağın mikrobiyomunu iyileştirmek, bağırsak sağlığını iyileştirmek için birlikte çalışacaktır

ENFEKSİYONA KARŞI NARENCİYE

Portakal, greyfurt ve limon gibi narenciye meyvelerinin düzenli tüketimi birçok sağlık faydası verebilir. Sadece tazeleyici ve lezzetli değiller, aynı zamanda C vitamini bakımından da zengindirler. C vitamini, çeşitli bağışıklık hücresi işlevlerini geliştirerek solunum yolu ve sistemik enfeksiyonları hem önleyebiliyor hem de tedavi edebiliyor.

Enfeksiyonların önlenmesinde yeterli C vitamini alımı oldukça önemlidir. Yetişkinler için günlük önerilen C vitamini miktarı kadınlarda 75 mg/gün ve erkekler için 90 mg/gündür.

Narenciye dilimlerini günde en az bir kez atıştırmalık olarak yemeyi ve gün boyunca limon veya misket limonu ile suyunuzu tatlandırmayı hedefleyin.