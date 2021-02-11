İdrar rengi sağlığınız hakkında ne diyor

Çoğu insan idrar rengini kontrol etmenin ne kadar önemli olabileceğinin farkında olmayabilir, ancak idrar renginin sağlığınız hakkında söyleyebileceği pek çok şey var.

İdrarınızın rengi, sağlığınız söz konusu olduğunda düşünmeniz gereken en önemli şeylerden biri olabilir. Çoğu insan idrar rengine dikkat etmeyi düşünmeyebilir, ancak idrarınızın renginin sağlığınız hakkında söyleyebileceği pek çok şey vardır ve aslında bu, en sık aranan sağlık sorularından biridir.

İdrarınızın rengindeki değiliklik, sağlığınız hakkında fark edebileceği ilk şeylerden biridir. Aktif olarak dikkat etmeseniz bile, ani ve şiddetli bir değişiklik olup olmadığını kesinlikle fark edebilirsiniz. İdrarınızın rengine bağlı olarak, bu değişikliklere ilaç veya diyet gibi geçici şeyler, bazı enfeksiyonlar ve kronik sorunlar neden olabilir.

İDRAR RENGİ VE SAĞLIK İŞARETLERİ

İdrar rengi oldukça önemlidir. Herhangi bir ani değişiklik, özellikle uzun süre devam eden değişiklikler birçok şeye bağlı olarak gerçekleşebilir. Uzun süre geçmeyen renk değişikliği durumlarında bir uzmandan yardım almak gerekir.

İdrarınızdaki değişiklikler, geçici veya kronik bir rahatsızlığınız olduğunun bir göstergesi olabilir ve idrarınız bunu fark etmenin ilk yollarından biridir.

İşte en yaygın idrar rengi değişikliklerinin nedenleri.

Mavimsi tonlar

İdrarınız, adeta bir filme aitmiş gibi görünen şok edici bir renkte ise, hem reçeteli hem de reçetesiz satılan ilaçlarda bulunabilen herhangi bir pigmentasyondan kaynaklanabilir. Ve ayrıca belirli yiyecek ve içecekler buna neden olabilir. (Enerji içecekleri ve parlak renkli içecekler en yaygın suçlulardan bazılarıdır)

İdrarın mavi veya mor benzeri renklerde göründüğü vakaların çoğunda, bu endişe verici bir neden değildir ve bu durum, ilaç veya besin vücuttan çıktıktan hemen sonra sonlanacaktır. Uzun süre devam etmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekebilir.

Kırmızı

Kırmızı idrar, yaşanılabilecek en korkutucu şeylerden biridir: Bu listeye hafif bir korkuyla geldiyseniz, yalnız değilsiniz. Kırmızı idrar, çok büyük bir sorunu ifade etmeyebilir. Birçok insan kırmızı renkli idrarın kan olduğunu varsayabilirken, ilaçtaki pigmentasyon veya renklendiricilerden veya gıdalarda bulunan doğal renklendiricilerden kaynaklanabilir.

Bunu gıdayla ilgili bir nedene bağlayabilirseniz muhtemelen endişelenmenize gerek yoktur: Yeterli su alımı ile normale dönecektir.

Kırmızı idrarın herhangi bir diyet faktörü olmadan devam ettiği durumlarda ise doktorunuza görünmelisiniz. Kan olabileceği durumlarda, böbreklerde oluşan hasarın veya ciddi bir enfeksiyonun belirtisi olabilir.

Koyu sarıdan turuncuya

Koyu sarıdan turuncuya değişen idrar, listede bulunabilecek en ilgili renklerden biridir. İdrarınız turuncu veya koyu sarı bir tonda göründüğünde, çok yakın zamanda bu duruma neden olabilecek bir şey tükettiğinizi hatırlıyorsanız renklendirici veya ilaçtan kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu tonlarda bir şey tüketmediyseniz, koyu sarı ve turuncu renkteki idrar birçok ciddi sağlık sorununun işareti olabilir.

Koyu sarı idrar, ciddi bir enfeksiyona, altta yatan bir böbrek rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösterebilir veya ayrıca susuz kaldığınız anlamına gelebilir. Karaciğeri ve böbrekleri etkileyen geçici durumlar veya ilaçlar da bazen bu etkiye neden olabilir. Zamanla ve sıvı alımıyla geçmeyen koyu renkli idrarlar için doktorunuza görünün.

Kan içeren idrar

Kan içeren idrar, çoğu durumda insanların düşündükleri gibi tam bir kan akışı anlamına gelmez. İdrara karışmış kanın "parçaları" şeklinde görünür. İdrarınız kan içeriyorsa, geçici bir nedene işaret edebilir: Özellikle birden fazla kan içeren idrar yaptıysanız, bu, doktorunuzu görmeniz için bir nedendir.

Kan içeren idrar, ciddi sağlık sorunlarının bir işareti ve altta yatan ciddi bir durumun göstergesi olabilir.

Bulanık

Bulanık idrar çoğu durumda endişelenecek bir şey değildir. Bulanık idrar vücutta standart bir mesane veya idrar yolu enfeksiyonu varlığını gösterebilir ancak tedaviden sonra devam ettiği durumlarda daha ciddi bir şeyin belirtisi olabilir.

Yine, bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey, tavsiyesi için doktorunuzu aramaktır. Bir tür enfeksiyon sonucu ortaya çıktığında, muhtemelen bir antibiyotik ile düzeltilebilir. Daha ciddi durumlarda ise, doktorunuzla konuşmak erken teşhis şansı verir.

Ek olarak, idrarın bulanıklaşmasına neden olabilecek bazı ilaç türleri de vardır. Yakın zamanda yeni bir ilaca başladıysanız, bulanı idrar durumunu yaşayabilirsiniz.

Açık renk

Berrak idrar normaldir, ancak tuhaf bir şekilde fazla berrak idrar yaptığınızdan şüpheleniyorsanız bu, çok fazla sıvı tükettiğinizin bir göstergesi olabilir ve idrar yoluyla temel mineralleri kaybedebilirsiniz.

Aşırı hidrasyona dikkat edin. Aşırı sıvı tüketimi, minerallerin ve tuzların kaybına neden olabilir. Sıvı alımınızı dengeleyin.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.