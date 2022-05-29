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- İdrar yollarına birebir, enfeksiyonu bitiyor! 1 bardağı bile yetiyor...
İdrar yollarına birebir, enfeksiyonu bitiyor! 1 bardağı bile yetiyor...
- Haber Merkezi
- 29.05.2022 - 14:09
İdrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemin yani idrar yollarının bakteri, mantar veya virüslerle enfekte olması demektir. Değişik yaş, cinsiyet ve hasta gruplarında farklı seyreden hastalıklardır.
İdrar yolu enfeksiyonları kadınlarda sıklıkla görülen hastalıkların başında gelmektedir. Birçok kadın yaşamları boyunca birden fazla defa idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir.
Yanma, batma, kötü koku, sık idrara çıkma gibi belirtiler gösteren idrar yolu enfeksiyonu, tedavi edilmediği takdirde oldukça acı verici olabilir.
İdrar yollarını doğal yolla tedavi etmenin yöntemleri de sıklıkla merak ediliyor. Bu noktada iyi bir iltihap giderici olan "kızılcık" karşımıza çıkıyor.
İdrar enfeksiyonları için kızılcık suyu
Kızılcık meyvesinin fenolik bileşikleri ve ursolik asit bileşimi nedeniyle antimikrobiyal, antioksidan, antikanser ve antienflamatuar etkileri olduğu bilinmektedir.
Bilimsel çalışmalarda, kızılcık meyvesinin bu özelliği sayesinde mesane ve bağırsak sağlığına iyi gelerek idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etme ve böbrekleri enfeksiyona karşı koruma özelliğine sahip olduğu gösterilmiştir.
Diğer taraftan kızılcık suyu, bakterilerin mesane duvarına yapışmasını engellediği düşünülerek zengin bir proantosiyanidis kaynağı olduğu bilindiği için enfeksiyon varlığında tedavide çocuklara yardımcı olmaktadır.
Kızılcık suyu faydaları
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Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintilerine hızlı bir etkisi olan organik asitler içerir.
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Flavonoid bakımından zengin gıdalar, kızılcık gibi, mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur.
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Kızılcık suyu, hücrelerden zararlı serbest oksijen radikallerini uzaklaştıran güçlü antioksidanlardan biri olan proantosiyanidinleri içerir.
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Kızılcık suyunun düzenli olarak içilmesi tümörlerin hızlı büyümesini engeller. Doğal olarak, kızılcık suyu, kanser riskini azaltmada çarpıcı bir rol oynayan flavonoidlerden çok zengindir.
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Kızılcıklarda flavonoid varlığı, ateroskleroz tehdidini azaltan antioksidan özelliklere sahiptir. Ateroskleroz, oksijen bakımından zengin kan akışı eksikliğine neden olan ve kalp krizine yol açabilen plak birikimi ile arterleri sınırlayan bir durumdur.
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Kemik sağlığı için önemli olan kalsiyumu içeren kızılcık suyu aynı zamanda K vitamini içerir.
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Kızılcık cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olacak en iyi seçimdir. Bu meyve suyu, cildinizin tazelenmesinde büyük destek sağlar.
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Kızılcık cinsel sağlık için destekleyici olan birçok vitamin ve minerallerle doludur.
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Güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi için C vitamini en iyi antioksidanlardan biridir ve kızılcık suyu C vitamini bakımından zengindir.