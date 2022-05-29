İdrar yollarına birebir, enfeksiyonu bitiyor! 1 bardağı bile yetiyor...

Sık idrara çıkma, yanma ve batma gibi belirtilerle ortaya çıkan enfeksiyon rahatsızlığı, doğal yollarla tedavi edilebiliyor. Özellikle kızılcık suyu, idrar yolu hastalıklarının bir numaralı ilacı...

İdrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemin yani idrar yollarının bakteri, mantar veya virüslerle enfekte olması demektir. Değişik yaş, cinsiyet ve hasta gruplarında farklı seyreden hastalıklardır.

İdrar yolu enfeksiyonları kadınlarda sıklıkla görülen hastalıkların başında gelmektedir. Birçok kadın yaşamları boyunca birden fazla defa idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir.

Yanma, batma, kötü koku, sık idrara çıkma gibi belirtiler gösteren idrar yolu enfeksiyonu, tedavi edilmediği takdirde oldukça acı verici olabilir.

İdrar yollarını doğal yolla tedavi etmenin yöntemleri de sıklıkla merak ediliyor. Bu noktada iyi bir iltihap giderici olan "kızılcık" karşımıza çıkıyor.

İdrar enfeksiyonları için kızılcık suyu

Kızılcık meyvesinin fenolik bileşikleri ve ursolik asit bileşimi nedeniyle antimikrobiyal, antioksidan, antikanser ve antienflamatuar etkileri olduğu bilinmektedir.

Bilimsel çalışmalarda, kızılcık meyvesinin bu özelliği sayesinde mesane ve bağırsak sağlığına iyi gelerek idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etme ve böbrekleri enfeksiyona karşı koruma özelliğine sahip olduğu gösterilmiştir.

Diğer taraftan kızılcık suyu, bakterilerin mesane duvarına yapışmasını engellediği düşünülerek zengin bir proantosiyanidis kaynağı olduğu bilindiği için enfeksiyon varlığında tedavide çocuklara yardımcı olmaktadır.

Kızılcık suyu faydaları