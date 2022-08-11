İdrar yolu enfeksiyonları, ülser, kanser... İşte kızılcıkların 8 faydası

Yoğun kırmızı renkleriyle dikkat çeken kızılcık meyveleri, genel sağlık için harika bir besindir. İşte güçlü antioksidan özellikleri olan kızılcıkların sağlığa faydaları...

Düzenli olarak kızılcık yemek, sağlıklı bir kalbin anahtarıdır. Geçtiğimiz Mart ayında İngiltere'de yapılan bir araştırmada, günde 100 gram kızılcık tüketenlerin sadece bir ay sonra kalp fonksiyonlarında iyileşme yaşadığı ortaya çıktı.

Birçok çalışma, kızılcıkların idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabileceğini ve diş eti hastalığı, mide ülseri ve hatta kanser riskini azaltabileceğini göstermiştir.

Faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için genellikle şeker oranı çok yüksek olan kızılcık suyu tüketmek yerine, çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.

Kızılcıkların 8 faydası

Kızılcıklar antioksidanlarla doludur, kalorisi düşüktür ve lif bakımından zengindir. İşte kızılcıkların 8 faydası:

Antioksidan sağlar

Kızılcıklar özellikle antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar artrit, Alzheimer hastalığı ve kalp hastalığı dahil olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olan serbest radikallerin ve iltihabın etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

Çalışmalara göre, düzenli olarak içmek kızılcık tüketmek bu hastalıklarla ilgili iltihapla daha iyi mücadele etmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Kızılcıklarda bulunan polifenoller, vücut içi iltihabı uyaran hücrelerin etkisine daha iyi karşı koyar. Ayrıca kızılcık antioksidanlarının prostat kanseri hücrelerini öldürebileceği bilinmektedir.

İyi kolesterolü arttırır

Düzenli kızılcık tüketimi kalp sağlığı için faydalıdır. Araştırmalar, günlük olarak kızılcık tüketmenin iyi kolesterol olan HDL'nin seviyelerini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kızılcıkların faydaları üzerine yapılan çeşitli bilimsel çalışmalar, bu kırmızı meyvede bulunan flavonoidlerin tüketiminin kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini de göstermektedir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler

Çalışmalar, kızılcık yemenin üriner sistemde bakteriyel yapışmayı engelleyebileceğini ve idrar yolu enfeksiyonlarını önleyebileceğini gösteriyor. Araştırmalara göre, kızılcık suyu bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha iyi koruma sağlıyor.

İyi oranda lif sağlar

Kızılcıklar çok iyi bir lif kaynağıdır. 100 gram taze kızılcık, 4,6 gramdan fazla lif içerir ve bu önerilen günlük lif miktarının yüzde 20'sini sağlar. Kızılcıklarda bulunan lif sindirim sağlığını artırır ve aynı zamanda bağırsak kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

Diyet lifi, kolonda ve rektumda tümörlerin büyümesini engelleyen bir madde olan bütirat üretmeye yardımcı olur. Ayrıca, kızılcık gibi lif bakımından zengin gıdalar kötü kolesterol seviyesini azaltır.

Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur

Kızılcık ayrıca kan şekeri seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olur. Çalışmalar, şekersiz kızılcık suyu içmenin veya kızılcık yemenin, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Bağırsak florasını yeniler

Kızılcıkların bağırsak florası üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Düzenli kızılcık tüketimi, iyi bağırsak bakterilerinin miktarını artırır. Ayrıca bu bağırsak bakterilerinin şeker hastalarının glikozu daha iyi metabolize etmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Ülseri önler

Kızılcıklar mide için de faydalıdır. Mide astarınıza yapışan bakteriler ülserlere neden olabilir veya daha da kötüsü mide kanserine yol açabilir. Araştırmalar, kızılcık polifenollerinin mideyi bu ülserlerden koruyabileceğini göstermektedir.

Hafızayı korur

Kızılcıklar beyni hafıza kaybından korumada hayati bir rol oynayan iki besin içerir. Kızılcıklarda bulunan antioksidanlar, DNA'ya zarar verebilecek ve beyinde iltihaplanmaya neden olabilecek zararlı serbest radikalleri yok eder. Kızılcık bu sayede Alzheimer hastalığı gelişme riskini azaltabilir.