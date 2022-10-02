İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı 4 bitki çayı

Mesane iltihabı ile karakterize, yanmaya ve sık idrara çıkmaya yol açan yaygın bir hastalık olan idrar yolu enfeksiyonlarını özel bitki çaylarıyla hafifletebilirsiniz...

Sistit, enfeksiyona neden olan, özellikle gram negatif cins bakterilerin neden olduğu, idrar yollarının özellikle mesanenin iltihaplanmasıdır. Sistit kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür ve en sık görülen belirtiler idrar yaparken yanma ve ağrı, sık idrara çıkma isteği, karın ağrısı ve şiddetli durumlarda idrarda kan görülmesidir.

Sistitin nedenleri, yanlış hijyen alışkanlıkları, diyabet ve rahim içi sorunlar da dahil olmak üzere birçok farklı durum olabilir. Sistiti önlemek için çok su içmek, idrarı uzun süre tutmaktan kaçınmak, özel hijyen ürünleriyle kişisel hijyene dikkat etmek ve çok dar kıyafetler giymemek gibi bazı davranışlar benimsenebilir.

Şiddetli sistit vakalarında antibiyotik kullanımı gerekebilir. Daha hafif sistit durumlarında ise her zaman bir uzman kontrolünde olmak şartıyla belirli doğal ilaçlara başvurabilirsiniz.

Doğal ilaçlar arasında sistiti hafifletmeye yardımcı olabilecek bitki çayları vardır. Bitki çayları iltihap önleyici ve antiseptik etkileri ile idrar yolu enfeksiyonlarını hafifletebilir.

İşte idrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkili 5 bitki çayı.

Ebegümeci ve yaban mersini bitki çayı

Ebegümeci ve yaban mersini bitki çayı yumuşatıcı ve antiseptiktir. Ebegümeci idrar söktürücü özelliklere sahiptir, bu nedenle sistite karşı etkilidir. Ayrıca iltihap önleyici ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

Yaban mersini, idrar yolu enfeksiyonundan sorumlu bakterileri yok etmek için yararlı olan antiseptik özelliklere sahiptir.

1 bardak bitki çayı için malzemeler:

- 1 yemek kaşığı ebegümeci

- 1 yemek kaşığı yaban mersini

Tarif:

- 200 ml suyu kaynatın,

- Ocağı kapatın ve bir kaşık dolusu ebegümeci yaprağı ve çiçeği ve bir kaşık dolusu yaban mersini dökün,

- Bir kapakla örtün ve 10 dakika dinlendirin, sonra süzün ve için.

Kızılcık ve papatya çayı

Kızılcık ve papatya çayı sistit durumunda özellikle pelvik ağrı da mevcut olduğunda faydalıdır. Papatya rahatlatıcı, yatıştırıcı ve aynı zamanda spazm önleyici özelliklere sahiptir. Hem meyve suyu olarak hem de yapraklarından bitki çayı yapılarak tüketilebilen kızılcık, bakterilerin mesane duvarlarına yerleşmesini önleyen maddeler sayesinde antibakteriyel etkiye sahiptir.

1 bardak bitki çayı için malzemeler:

- 1 yemek kaşığı papatya

- 1 yemek kaşığı kızılcık yaprağı

Tarif:

- 200 ml su kaynatın,

- Ocağı kapatın ve papatya ve kızılcık yapraklarını dökün,

- Üzerini örtüp 10 dakika dinlendirdikten sonra süzün ve için.

Mısır püskülü ve nane bitki çayı

Nane yaprağı ve mısır püskülü çayı nanenin antiseptik etkisini mısırın idrar söktürücü ve detoks edici etkisiyle birleştirir. Ayrıca mısır püskülü idrar yollarının düz kaslarını yatıştırıcı özelliklere sahiptir, bu nedenle bu bitki çayı sistit ağrılarını hafifletmek için uygundur.

1 bardak bitki çayı için malzemeler:

- 1 yemek kaşığı mısır püskülü

- 1 yemek kaşığı nane yaprağı

Tarif:

- 200 ml su ve bir kaşık mısır püskülü dökün,

- 10 dakika kaynatın,

- Ocağı kapatın ve bir kaşık nane yaprağını ekleyin,

- Bir kapakla kapatın ve içmeden önce 10 dakika dinlendirin.

At kuyruğu ve funda bitki çayı

Bu bitki çayı, idrar söktürücü özelliği ile bilinen at kuyruğu ve idrar yolları için dezenfekte edici bir bitki olan fundadan oluşur. At kuyruğu aynı zamanda mineralleri yeniler, funda ise yatıştırıcı ve idrar söktürücüdür.

1 bardak bitki çayı için malzemeler:

- 1 yemek kaşığı at kuyruğu

- 1 yemek kaşığı funda

Tarif:

- Bir kaşık dolusu at kuyruğu ile 200 ml suyu 10 dakika kaynatın,

- Ocağı kapatın ve funda yapraklarını da ekleyin,

- Bir kapakla örtün ve 10 dakika dinlendirin,

- Süzüp içebilirsiniz.