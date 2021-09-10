İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için 8 ipucu

Hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yaygınlaşan idrar yolu enfeksiyonları, günlük hayatı zorlaştırırken aynı zamanda uzun vadede birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor.

İdrar yolu enfeksiyonları, bakteriyel ve viral patojenlerin kontrolsüz üremesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonlarından kaçınmak çok önemlidir. İdrar yolu enfeksiyonları, mikroorganizmaların saldırısını durdurmak için gerekli antikorlar üretilmediği için bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösterir.

İdrar yaparken yanma ve idrar görünümünün değişmesi gibi semptomların yanı sıra idrara çıkma alışkanlıklarındaki değişiklikler ve bazı durumlarda ateş ve titreme gibi semptomlar idrar yolu enfeksiyonunda görülebilir.

Üretralarının çok daha kısa olması ve bakteri geçişini kolaylaştırması nedeniyle başta kadınlar olmak üzere her yaştan insanı etkileyebilen bir sorundur. Belirti göstermeden ortaya çıkma eğiliminde olsalar da, tedavi edilmemeleri yaşam kalitesini etkileyen komplikasyonlara neden olabilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN İPUÇLARI

Bu nedenle, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek, sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve riski azaltan bazı önerileri uygulamaya koymak önemlidir.

İşte idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için 8 ipucu:

Pamuklu İç Çamaşırı Giyin

Çoğu kişi tarafından gözden kaçırılsa da, iç çamaşırının kumaşının idrar yolu ve yakın enfeksiyonlara yatkınlıkla çok ilgisi vardır.

Pamuk bulunmayan kumaşlardan yapılmış iç çamaşırları giymek sıvı birikimini artırır. Bu, bakteri üremesi için ideal bir ortam yaratır. Bu nedenle, uygun bedende pamuklu iç çamaşırları seçmek önemlidir. Beden uygunluğu önemlidir çünkü çok sıkılarsa zararlı olabilirler.

Su Tüketimini Artırın

Çok sayıda idrar yolu enfeksiyonu vakasının ana tetikleyicisi susuz kalmaktır.

Sıvı eksikliği böbreklerin işlevini etkiler ve yeterli idrar üretilmediği için mikroorganizmalar daha kolay çoğalabilir. Su eksikliği ayrıca semptomların şiddetini kötüleştiren bir süreci tetikler. Bunu önlemek için günde 6 ila 8 bardak su içilmesi tavsiye edilir.

İdrar Tutmayın

Dikkate alınması gereken bir diğer nokta da, idrar yapma dürtüsünü birkaç dakika tutmanın zararsız bir davranış olabileceği düşüncesidir. Sorun, idrarın mesanede iltihaplanmaya neden olacak kadar uzun süre tutulması durumunda ortaya çıkar.

Bu durum idrar yolu enfeksiyonlarının ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır, çünkü idrarı tutma, bakteri saldırısını kolaylaştırır. Tekrarlayıcı olsa bile vücut her istediğinde tuvalete gitmek önemlidir.

Kokulu Ürünler Kullanmaktan Kaçının

İyi bir hijyen sağlamak için kokulu ürünlerin kullanılmasına gerek olmadığı unutulmamalıdır. Bunlar genellikle pH'ı değiştiren, bakteri ve mantar saldırıları riskini artıran kimyasal bileşiklerle doludur.

Ek olarak, bazıları genital bölgede doğal mikroorganizma oluşumunu etkiler ve bu nedenle enfeksiyon riskini artırır.

Doğal malzemelerle yapılmış nötr sabunları seçin. Toz, parfüm veya özel deodorant kullanmaktan kaçının.

Tahriş Edici Gıdaların Tüketimini Sınırlayın

Bazı gıdaların aşırı tüketimi bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve bu tür enfeksiyon riskini artırabilir. Bunun nedeni, dokularda inflamatuar (iltihaplı) bir reaksiyona neden olarak bakterilerin zorlanmadan büyümesine izin vermeleridir.

İşlenmiş etler, rafine şekerler, alkollü içecekler, çok tuzlu yiyecekler, aşırı baharat tüketimi, kahve ve kafeinli içecekler başlıca örneklerdir.

Cinsel Aktiviteden Sonra İdrar Yapın

Cinsel aktivitenin ardından hemen tuvalete gitmeniz tavsiye edilir. İdrar üretrada bazı mikropların temizlenmesine yardımcı olur. Bu alışkanlık, mesanede iltihaplanmayı önlediği için cinsel ilişkiden önce ve sonra uygulanmalıdır.

Islak Giysileri Uzun Süre Kullanmaktan Kaçının

İdrar yolu enfeksiyonu geçirme eğiliminde olan kişiler, bulaşıcı mikropların saldırısını kolaylaştırdığından, ıslak giysileri uzun süre kullanmaktan kaçınmalıdır. Genital bölgeyle temas eden herhangi bir ıslak giysi bu tür durumlar için tetikleyici olabilir.

Probiyotik Gıdalar Tüketin

Son olarak, düzenli probiyotik gıda tüketimi, enfeksiyon ve iltihap riskini azaltan sağlıklı bir alışkanlıktır. Bu gıdalar bakteri, mantar ve virüslerin olumsuz etkisini yok etmeye yardımcı olan çok sayıda canlı kültüre sahiptir.

Kefir, lahana turşusu, doğal yoğurt, bitter çikolata (en az yüzde 70 kakao), salatalık turşusu gibi probiyotik gıdaları düzenli olarak tüketin.

Bu can sıkıcı enfeksiyonların gelişmesini önlemek için verilen tüm önerileri uyguladığınızdan emin olun.

Son olarak, idrar yolu enfeksiyonlarını sık sık yaşıyorsanız, doktorunuza danışın ve ciddi komplikasyonlara neden olmaması için en kısa sürede tedavi etmeye çalışın. İyileşmeyi sağlamak için yeterli su tüketiminin çok önemli olduğunu unutmayın, bu yüzden ihmal etmeyin.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI BELİRTİLERİ

İdrar yolu enfeksiyonuları, idrar yolu boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabilen bir enfeksiyondur. Genellikle üretraya ve ardından mesaneye giren ve enfeksiyona neden olan mikroplar (genellikle bakteriler) neden olur.

Üst idrar yolu enfeksiyonu böbrekleri tehlikeye atan enfeksiyondur, genellikle daha ciddidir ve daha yoğun tedavi gerektirir.

Alt idrar yolu enfeksiyonu mesane ve üretrayı içerir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Kronik hastalığı olan hastalarda, yaşlılarda veya hamile kadınlarda ciddi olabilir ve hatta hastaneye yatmayı gerektirebilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarının en yaygın belirtileri şunlardır:

- Koyu, kötü kokulu veya kanlı idrar

- Yüksek ateş (Genellikle üst idrar yolu enfeksiyonlarında görülür)

- idrar yaparken ağrı veya yanma hissi

- İdrar yapma dürtüsü hissetmek, yapamamak

- Alt karında (genellikle ortada) veya sırtta baskı ve kramplar

- Yaptıktan kısa bir süre sonra bile normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı hissi

- Yaşlılarda veya küçük çocuklarda inkontinans (istem dışı idrar kaçırma)

Üst idrar yolu enfeksiyonlarında belirtiler ise şunlardır:

- Ateş

- Titreme veya gece terlemesi

- Genel olarak iyi hissetmemek

- Yan, sırt veya kasık ağrısı

- Zihinsel değişiklikler veya kafa karışıklığı (yaşlı insanlarda bu semptomlar genellikle idrar yolu enfeksiyonlarının tek belirtisidir)

- Mide bulantısı ve kusma

- Şiddetli karın ağrısı (bazen)