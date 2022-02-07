İdrar yolu enfeksiyonunda asla yememeniz gereken 5 yiyecek

Birçok farklı sebepten kaynaklanabilen idrar yolu enfeksiyonunda beslenme, tedavide oldukça büyük bir önem taşıyor. İşte idrar yolu enfeksiyonu durumunda uzak durmanız gereken 5 yiyecek.

İdrar yolu enfeksiyonu genellikle bakteri kaynaklı ve daha az sıklıkla viral veya mantar kaynaklı olan bir enfeksiyona bağlı olarak mesane veya alt idrar yollarının iltihaplanmasıdır.

Araştırmalara göre, yetişkin kadınların yüzde 50 ila yüzde 60'ının hayatlarında en az bir idrar yolu enfeksiyonu atağı geçireceği ve bu tip enfeksiyonların en yüksek görülme oranının 18 ila 39 yaş arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Bu enfeksiyondan sorumlu bakteri, vakaların yüzde 90'ında Escherichia coli'dir. Bu tür bir enfeksiyon, ciltte veya bağırsakta yaşayan bu bakterilerden herhangi biri idrarın atıldığı kanal olan üretra yoluyla mesaneye girdiğinde bulaşır. İdrar enfeksiyonunun kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmesinin nedeni anüsün üretraya daha yakın olması ve üretranın erkeklere göre daha kısa olması dolayısıyla bakterilerin daha az mesafe katederek ulaşabilmesidir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

İdrar enfeksiyonunun belirtileri arasında sık idrara çıkma ve idrar yaptıktan sonra mesaneyi boşaltamama hissi, ağrı veya yanma, idrar renginde değişiklik ve karında veya sırtta rahatsızlık veya kramplar bulunur. Şiddetli enfeksiyonlarda bu belirtilere ateş, titreme, mide bulantısı ve kusma eşlik edebilir.

Dengeli beslenme ve yeterli sıvı alımı hem idrar enfeksiyonlarına hem de diğer hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olsa da, uzmanlar, iyi bir bağışıklık sistemini sağlamasına rağmen, tek başına idrar enfeksiyonu durumunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek mucizevi yiyecekler olmadığnı söylüyor.

Ancak korunmaya yardımcı olan birçok besin vardır. Diyetin temeli meyve ve sebzeler, kuru yemişler, kepekli tahıllar ve baklagiller olmalıdır. Aynı zamanda süt ürünleri, et, balık ve yumurta da diyete dahil edilmelidir.

ASLA YEMEMENİZ GEREKEN 5 YİYECEK

Bunlar haricinde idrar enfeksiyonu durumunda kaçınmamız gereken besinler de vardır.

İşlenmiş Gıdalar

Fazla tuz tüketimi kandaki sodyum miktarını yükseltir, bu da böbreklerin suyu atma yeteneğini azaltır. Tuz, vücutta sıvı tutulmasına neden olur ve idrar yolu enfeksiyonunda amaç idrara çıkmayı artırmaktır. Bu nedenle uzmanlar, hem sofra tuzu hem de çok miktarda tuz içeren önceden pişirilmiş ve ultra işlenmiş gıdaların tüketimini sınırlamayı öneriyor.

İçerdikleri yüksek miktarda tuz nedeniyle sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et tüketiminin özellikle tamamen bırakılması gerekiyor. İşlenmiş etler üretim süreçlerinden dolayı 100 gr başına 1.9 ila 2.3 gr arasında değişebilen tuz içeriğine sahiptir. Etiketlere bakın ve her zaman 100 gramda maksimum 1 gram tuz içeren yiyecekleri seçin.

Şeker

Şeker tüketiminin neden olduğu kandaki yüksek glikoz seviyeleri, idrar yollarında mantar ve bakterilerin çoğalmasına neden olabilir ve bu da iltihaba neden olabilir. Şeker açısından zengin gıdalardan kaçınmalı ve ayrıca yiyeceklere şeker eklenmemelidir. Aynı zamanda daha düşük besin içeriğine sahip beyaz ekmek gibi rafine tahılların tüketiminden de kaçınılması gerekiyor.

Şekerli İçecekler

Şekerle tatlandırılmış içecekler çok miktarda ilave şeker içerir ve ayrıca böbrekleri olumsuz olarak etkiler. Çok popüler olan kafein içeren şekerli içecekler de dahil olmak üzere bu tür içeceklerin tüketimi genellikle dengesiz beslenmenin bir parçasıdır ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için bundan kaçınılması önemlidir.

İlave şekerler içeren düzensiz bir diyete sahip olmak, vücudun savunmasını zayıflatarak her türlü enfeksiyonun gelişimini etkileyecektir.

Baharatlı Yiyecekler

Uzmanlar, baharatlı yiyeceklerin de idrar yolu enfeksiyonunu olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor. Özellikle aşırı sıcak ve baharatlı gıdalar, enfeksiyon sürecini kötüleştirdiği gibi iyileşme süresini de uzatabiliyor.

Alkol

Alkol boş kalori kaynağıdır, besin içermez, vücuda su kazandırmaz ve vücutta toksinlerin birikmesine neden olur. Tercih edilen içecek olarak her zaman su veya su olmazsa şeker ilavesiz çaylar kullanılmalıdır. Ayrıca, idrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik kullanılıyorsa, alkol tüketimi ilaçların etkilerini azaltabilir, bu nedenle kesinlikle yasaktır.