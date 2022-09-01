Özellikle kadınlarda tekrarlayıcı olabilen idrar yolu enfeksiyonları, günlük hayatı mahvedebilen rahatsızlıklara neden olabiliyor. İşte idrar yolu enfeksiyonlarına karşı 10 doğal çare.

İdrar yollarına da uzanabilen mesane iltihabı olan sistit, hem kadınları hem de erkekleri etkileyebilir.

Sistit yanma, spazmlar, sık idrara çıkma isteği ve sırta doğru yayılan karın ağrısına neden olur. Ortaya çıkan rahatsızlıklar enfeksiyon tedavi edilmezse, haftalarca sürebilir.

Gıda alerjileri, et ve süt ürünleri gibi asidik gıdaların aşırı tüketimi veya yetersiz miktarda sıvı alımı nedeniyle mesaneyi kaplayan mukoza zarı iltihaplanabilir. Diğer nedenler arasında ilaca aşırı duyarlılık ve cinsel ilişki bulunur.

Bazı idrar yolu enfeksiyonları bağırsaktan gelen bakterilerden kaynaklı bulaşıcı kökenlidir.

Ayrıca, bakteri varlığından bağımsız, mesane duvarının ilerleyici hasarı nedeniyle ortaya çıkan kronik sistit formu da vardır.

İdrar yolu enfeksiyonları, bazı bitkiler sayesinde tedavi edilebilir. işte İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eden 10 doğal ilaç.

1. D-Mannoz

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları yaşayanlar, önlemede de kullanılacak D-Mannozu her zaman evde bulundurmalıdır. Karaçam ve huş ağaçlarından elde edilen basit bir şekerdir.

Bu madde, bağırsak tarafından emilmeden mesaneye gelir, bakterileri kendine çeker, içine alır ve idrar yoluyla dışarı atar.

D-Mannoz alımı, bir yandan enfeksiyonu önlerken, diğer yandan mesanenin mukoza zarının koruyucu tabakasını onarır ve eski haline getirir. Ayrıca bakteriler tarafından koruyucu bariyerlerin hasar görmesini enfeller.

D-Mannoz ilk idrara çıkmada idrarla birlikte atılır, bu nedenle günde birkaç kez almak önemlidir.

2. Kızılcık

Kızılcık da D-Mannoz gibi mesane duvarındaki bakteriler için bir yapışma önleyici ve temizleyici etkiye sahiptir. Flavonoidler, antosiyanositler, sitrik asit ve malik asit bakımından zengindir. Bu da idrar yolunda dezenfektan görevi görerek yapışmaz bir tabaka oluşturmasını ve doğru asit/bazik ortamın geri kazanılmasını sağlar.

Kızılcık ayrıca kalp ve damar sağlığı için harika bir besindir. Kötü kolesterol olan LDL'yi düşrür, damarları ve kılcal damarları korur.

3. Ayı üzümü

Adını ayılar arasında çok popüler olmasından alan ayı üzümü, bir diğer adıyla uva ursina, idrar yollarını dezenfekte etmek için mükemmel bir besindir. Flavonoidler, tanenler ve arbutin bakımından zengindir.

Ayı üzümü tüketimi yanmayı yatıştırır, spazmları ve ağrıları giderir ve idrara çıkma isteğini azaltır.

Çay şeklinde tüketildiğinde özellikle etkilidir, çünkü sistite karşı içilmesi gereken su miktarını artırmanın yanı sıra, önemli etken maddesi olan arbutin sıcak su ile aktive olarak dezenfektan etkisini artırır.

Ayı üzümü aldığınızda idrar renginde mavimsi-yeşile dönen bir renk değişikliği olabilir. Bu durum geçicidir.

4. Karbonat

İdrar youl enfeksiyonlarının başlangıcında idrarın asitlik derecesini azaltmak gerekebilir ve kullanılacak en basit yöntem karbonattır. Günde 5 kez bir bardak su içinde çözülmüş bir çay kaşığı karbonatı tüketebilirsiniz. Bu, idrarın asitlik derecesini azaltır.

Ancak karbonat kullanımı, hastalığın ilk aşamalarının ötesine geçmemelidir, çünkü asidik ortam, mukoza zarlarını patojenlerin saldırısından korumak için gereklidir.

5. Greyfurt çekirdeği ekstresi

Bakterilerden kaynaklanan idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı gereklidir. Antibiyotiklere ihtiyaç duyulduğunda, E. coli, stafilokok ve streptokok, salmonella gibi bakterilere karşı etkili olan çekirdeği ekstresi doğal bir antibiyotik olarak kullanılabilir. Aynı zamanda mantarlara ve virüslere karşı da etkilidir.

Greyfurt çekirdeği ekstresi, idrar yolları enfeksiyonlarına karşı önleyici bir tedbir olarak da kullanılabilir. Helicobacter pylori'ye karşı mevsimsel değişikliklerde, denize girecekseniz tatile çıkmadan önce kendinizi Candida Albicans'ın herhangi bir türünden ve idrar yolu enfeksiyonlarından korumak için greyfurt çekirdeği ekstresi kullanabilirsiniz.

6. Altın başak

Altın başak, öncekilere tamamlayıcı bir çözümdür. Flavonoidler, tanenler, saponinler açısından zengindir, iltihap önleyici ve idrar söktürücü etkiye sahiptir. İdrar yoluyla bakteri yükünün hızla ortadan kaldırılmasını kolaylaştırır.

Aynı zamanda su tutma, hiperürisemi ve gut sorunlarına karşı tedavilerde de etkilidir.

7. Kiraz sapı

İdrar yolu enfeksiyonlarıyşa savaşmak için popüler bir çare değildir, ancak idrar yollarını arındırmak için kiraz sapları harikadır.

Kiraz sapları malik asit, potasyum, flavonoidler, tanenler, A vitamini, C vitamini ve polifenoller açısından zengindir. Mesane üzerinde spazmları azaltırken, aynı zamanda sürekli idrara çıkma dürtüsünü de yatıştırır. Ayrıca böbrek yetmezliği, gut, selülit durumlarında kullanılabilir.

8. Ebegümeci

İltihap önleyici, yatıştırıcı, onarıcı ve koruyucu özellikleri bulunan ebegümeci, birçok farklı şekilde tüketilebilir.

Anında etki için ebegümeci çayı hazırlayabilirsiniz. Spazmları yatıştırmaya yardımcı olur ve idrar yollarını temizler.

9. Aynısefa

Aynısefa çok yönlü bir bitkidir. Piyasada birçok farklı çeşitte bulunur. Çay yapmak için kurutulmuş çiçekler, özüt içinde ve merhem içinde kullanılabilir.

Antiseptik, antibakteriyel, yatıştırıcı ve iyileştirici etkiye sahiptir. Vajinal bakteri florasını yeniden dengeleyebilir ve idrar yollarındaki spazmları ve yanmaları sakinleştirebilir.

10. Cüce palmiye

İdrar yolu enfeksiyonları erkeklerde yaygın değildir, ancak görülebilir. Erkeklerde sistit durumunda, idrar yaparken yanma, spazmlar ve idrarda kana neden olan üretrit veya prostatit atakları yaşanabilir. Tüm bunlara karşı mükemmel bir doğal ilaç, flavonoidler, tanenler, antralik asit, fitosteroller açısından zengin cüce palmiyedir.

Bu bileşenlerin karışımı antiandrojenik etkiye sahiptir. Testosteronun prostat bezinin bir uyarıcısı olan dihidrotestosterona dönüşümünü destekleyen enzimi etkisiz hale getirir.

Cüce palmiye mesane ve üretra üzerinde iltihap önleyici etkiye sahiptir.