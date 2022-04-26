İdrarınızın sağlığınız hakkında gösterdiği 10 durum

Genel sağlığın adeta yansıma olan idrar durumu cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan demir eksikliğine kadar birçok farklı sağlık sorununu ortaya çıkarabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 10 durum.

İdrar ve benzeri konular her zaman gerçekten konuşulmayan tabu konulardır, ancak dikkat gerektirir. İdrarınızın rengi hastalıklar veya yaptığınız hatalar konusunda sizi uyarabilir veya sağlıklı olduğunuzu gösterebilir. Kesin olan şey, idrarın zararlı şeyleri vücudunuzdan atmakta kritik bir rolü olduğudur.

Ne yerseniz yiyin veya ne içerseniz için idrar neden neredeyse her zaman sarıdır? Bu durumun ndeni ürobilin veya ürokromdur.

Vücut belirli miktarda kırmızı kan hücresi içerir. Kırmızı kan hücreleri demir içerir. Beyaz kan hücreleri bu demiri vücudunuzda tutmak ve aynı zamanda bilirubinden kurtulmak için çalışır. Bilirubin, vücutta oluşan kimyasal bir bileşiktir, yeşilimsi sarı bir pigmenttir. Kırmızı kan hücrelerindeki en önemli bileşiklerden biri olan hemoglobin molekülünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Ürobilin kan dolaşımında bilirubinle karşılaşır ve onu iki çıkıştan birine doğru iter. İdrar yolu üzerinde bilirubin böbreklere doğru hareket eder, böbreklerden tüm değerli besinleri alır ve atık maddeleri sarı olan moleküllere, dolayısıyla ürobilin'e dönüştürür. Vücudu terk ederken, aldığınız su veya diğer sıvıların miktarı, vücudunuzdaki ürobini daha fazla seyrelttiği için sarının tonunu da etkiler.

İdrar rengi ve sağlığı

Gün içerisinde en az 2 litre su tüketilmesi tavsiyesini çok sık duymuşsunuzdur. Ancak asıl tavsiye, vücudunuzu dinlemek ve idrarınızın rengine dikkat etmek olacaktır.

İdrar rengi, vücudunuzun su seviyesini gösteren kesin bir iaşrettir. Vücut susuz kaldığında, böbrekler vücutta mümkün olduğunca fazla sıvı tutmaya çalışır ve yeterli idrar üretmez. Vücudun susuz kalması ayrıca böbrek taşı oluşumuna neden olabilir, çünkü dehidrasyon sırasında taş oluşumuna neden olan mineraller böbreklerde ve idrar yollarında yoğunlaşır.

Ayrıca böbrek hasarına işaret ettikleri için idrardaki kabarcıklara da dikkat edin. İdrardaki proteinler, özellikle diyabetli kişilerde genellikle böbrek hasarının göstergesidir ve bu, idrarda kaybolmayan baloncukların olup olmadığına bakılarak görülebilir.

İdrarın sağlık hakkında gösterdiği 10 durum

İdrarınız sizin ve sağlığınız hakkında çok şey söyleyebilir. İşte idrarınızın sağlığınız hakkında gösterdiği durumlar:

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonunun ilk belirtilerinden biri idrarda güçlü bir amonyak kokusudur. Enfeksiyona neden olan bakteriler bu olağandışı kokuyu üretir. Ayrıca idrarınızın bulanık veya kanlı görünmesine neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka bir uzmana başvurun. Antibiyotikler bu sorunun tedavisinde çok etkilidir ve nüksetmeyi önleyebilir.

Diyet durumu

Kuşkonmaz yediğinizde hoş kokulu bir idrarınız olduğunu biliyorsanız, yediğiniz şeyin idrarınızın durumunu değiştirebileceğini biliyorsunuzdur. Bu yeşil saplar, idrarınızın rengini veya kokusunu değiştirebilecek tek bitki değildir. Güçlü kahveler idrara vanilya kokusu verir ve yaban mersini mor veya pembe bir renk verir. Öte yandan pancar, idrarınızı kana benzeyen koyu kırmızıya boyayarak sizi korkutabilir.

Egzersiz yoğunluğu

Çok popüler olan aşırı egzersiz ve dayanıklılık yarışı, oldukça nadir görülen bir hastalık olan rabdomiyolizin geri dönmesine yol açmıştır. Bu hastalık, kolayı andıran çok koyu renkli idrar ile karakterizedir. Rabdomiyoliz, kaslar onarım ve yenilenme kapasitelerinin ötesinde hasar gördüğünde, sıklıkla çok yoğun egzersizin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu, özellikle yeterince ısınmıyorsanız veya uzun bir aradan sonra egzersize geri dönüyorsanız ortaya çıkabilir.

İdrarınız aniden renk değiştirir ve çok koyulaşırsa (siyah çay gibi) ve şiddetli ve ani kas ağrısı yaşarsanız, derhal bir uzmana başvurun. Bu durum hemen tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Aşırı şeker tüketimi

Tatlı tüketiminin kilonuz üzerinde etkisi vardır. Vücudunuzdaki büyük miktarda şeker idrara çıkma sıklığını da artırabilir. Tuvalete daha sık gittiğinizi veya çok fazla şeker tükettiğinize dair başka işaretler fark ederseniz, kan şekeri seviyenizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. Sadece idrara çıkma sıklığı bir sorun olmakla kalmaz, aynı zamanda idrarınızdaki yüksek şeker veya meyveli bir koku da diyabetin uyarı işareti olabilir.

Karaciğer veya pankreas hastalığı

Zaman zaman koyu turuncu idrar fark etmek çok büyük bir problem değildir. Ancak, idrarınızda kronik bir koyu kahverengi ila turuncu renk tonu varsa, bu karaciğer hastalığının bir işareti olabilir. Bu garip renk, karaciğerin iltihaplanması veya karaciğer hücrelerinin anormalliklerinin sonucu oalrak yüksek düzeyde bilirubin nedeniyle olur. Ayrıca safra kanallarının tıkandığını ve sarılığı da gösterebilir. İdrar rengi genellikle tek belirti değildir; sarılık, cilde ve göz beyazlarına sarı veya turuncu bir renk tonu verebilir.

Demir eksikliği

Hiçbir şey idrarda veya dışkıda kırmızı renk görmekten daha endişe verici değildir. Parlak kırmızı bir renk tonu olan idrar, derhal acil tıbbi yardım gerektirir. Bu, böbrek enfeksiyonu, böbrek taşı ve hatta kanserden dolayı olabilir. Öte yandan, idrarınız hafif kırmızı renkteyse, sadece hafif bir demir eksikliğiniz veya başka bir sağlık probleminiz olabilir. Araştırmalar, kırmızı idrarın vücudunuzun demiri metabolize etmekte zorlandığını gösterebileceğini ortaya koymaktadır.

Prostat problemleri

Sürekli tuvalete gitmeniz gerekiyorsa, bu büyümüş bir prostatın ilk belirtilerinden biri olabilir. Erkeklerde, prostat bezi üretrayı çevreler. Büyüme ve yaşla birlikte, bez baskı uygulayabilir. Bu idrara çıkmayı çok rahatsız edici hale getirebilir. İçgüdüleriniz size daha az su içmenizi söylese bile (daha az idrara çıkmak ve bu hoş olmayan hissi daha az hissetmek için), susuz kalmak sorunu daha da kötüleştirecektir.

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon

Gonore ve klamidya, şu anda dünya çapında salgın seviyelere ulaşıyor. Bu hızlı bulaşmanın nedenlerinden biri, cinsel yolla bulaşan bazı enfeksiyonlar için görünür erken belirtilerin olmamasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan idrarınız size bu hastalıklar hakkında ipuçları verebilir. Bulanık görünümlü idrar, özellikle bu iki görünmez enfeksiyonun bir işaretidir. Bulanık görünümlü idrarın diğer olası nedenleri arasında vajinal veya idrar yolu enfeksiyonu bulunur. Enfeksiyon türünden bağımsız olarak, bulanık görünümlü idrar hemen bir uzmana başvurmanız gereken bir konudur.

Böbrek sorunları

İdrar üreten böbreklerdir. Bu nedenle, böbrek sorunlarının idrara yansıması gayet doğaldır. İdrardaki kan, bir şeylerin yanlış olduğuna dair önemli bir işarettir. Çok fazla köpüren idrar, böbrek sıkıntısının bir başka ince işaretidir. Köpüklü idrar çoğu zaman çok fazla basınçla idrara çıktığınız anlamına gelir. Bununla birlikte, sürekli köpüren idrar, aşırı proteinin bir işareti olabilir. Bu köpüğün varlığı böbrek fonksiyon bozukluğunun bir belirtisi de olabilir. Bu duruma proteinüri denir ve kesinlikle bir uzmana başvurulması gereken bir durumdur.

Multipl skleroz

İdrara çıkamamak acı verici bir durum olabilir. Sık sık idrar yapamadığınızı hatırlıyor musunuz? Bu, sinir sisteminizle ilgili sorunların bir işareti olabilir. İdrara çıkamamak, multipl skleroz gibi otoimmün bir hastalığın ilk belirtilerinden biridir.