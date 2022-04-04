Bayrama kadar incecik yapıyor! İftar sahur arası içilen mucize karışım...

Bayrama kadar incecik yapıyor! İftar sahur arası içilen mucize karışım...

Ramazan Bayramı'na fit olarak girmek isteyenler için fitar ve sahur arasında içilmesi tavsiye edilen bu karışım ile göbek yağlarını eritmek ve dümdüz bir karın bölgesine sahip olmak mümkün.

Ramazan ayında oruç ile birlikte kilo vermeyi hedefleyenler de bir hayli fazla.

Sıcak havaların ve yaz aylarının gelip çatması nedeniyle tatil planları da gündeme gelirken, geçen seneye nazaran kilo aldıysanız pratik çözüm yolları arayanlardan olabilirsiniz.

Ramazan sofralarında yemeği fazla kaçırmış olsanız dahi, bu karışım ile göbek yağlarını eritmeye yardımcı olarak karın bölgenizin daha düz olmasını sağlayabilirsiniz.

Öte yandan iftardan sonra tatlı isteğini bastırma özelliği ile de tatlı krizlerinizi masum bir şekilde atlatmanıza vesile olabilir.

Dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve düzenli spora ek olarak tüketmeniz gereken "tarçınlı kahve", göbek yağlarınızı adeta cayır cayır yakacak.

Bu tarif sadece var olan yağları eritmiyor iftar sonrası içildiğinde tokluk sağladığı içim sahurda daha az yemenizi sağlıyor.

Peki tarçınlı kakaolu kahve nasıl yapılır? İşte kilo verdiren kahve karışımı...

YAĞLARI ERİTEN KAKAO - TARÇIN - KAHVE KARIŞIMI

Cezvenizin içerisine 1 çay kaşığı tarçın, kakao ve Türk kahvesi koyup karıştırın.

Ardından ocağa alarak karıştırmadan pişmeye bırakın. Hafif kabarmaya başlayınca ocaktan alın ve fincana koyun. İftardan sonra sahur öncesi istediğiniz bir zaman tüketin.

Kahve burada metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olurken, kakao ise yağ yakıcı görevini üstlenecektir. Tarçın ise kan şekerinizi dengeleyerek tokluk hissi verecektir.