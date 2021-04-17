İftar sonrası aşılama çalışmaları yurt genelinde devam ediyor

Koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışmalarının sekteye uğramaması için, orucunu tehlikeye atmak istemeyen vatandaşların aşıları iftar saatinden sonra yapılıyor.

Yurt genelinde koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesi ile orucunu tehlikeye atmak istemeyen vatandaşlar aşılama konusunda tedirginlik yaşandı.

Yeni tip koronavirüse karşı aşılamada geri kalmamak adına, iftardan sonra da aşılama işlemlerine devam edildi.

Orucunu açan vatandaşlar, aşı olmak için hastanelere gitti.

1900 KİŞİ AŞI OLDU

Samsun’da Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 günde 1900 kişinin iftar sonrası aşı olduğu kaydedildi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yürütülen çalışmalara ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Aşının koronavirüs kaynaklı hastane ve yoğun bakım yatışlarının azalttığını Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı verilerde de görüyoruz. Koronavirüsü yenmek için elimizdeki en büyük silah aşı. Lütfen bu koruma kalkanını kullanın."





“RANDEVULARINA RİAYET EETSİNLER”

“Sırası gelen vatandaşlarımız hiç tereddüt etmeden randevularını alsınlar, aşılarını yaptırsınlar. Tek bir doz aşının bile ziyan olmaması için titiz bir aşı planlama süreci yürütüyoruz. Onlar da bu noktada bize yardımcı olsunlar ve mutlaka randevularına riayet etsinler."





“RAMAZAN AYINA ÖZEL BİR UYGULAMA”

"Aşı anlamında herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Haftada birkaç defa Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize aşı sevkiyatı düzenli olarak yapılıyor. Aşı çalışmasında ramazan ayına özel bir düzenleme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca isterlerse aşılarını iftardan sonra gece 24:00'e kadar yaptırabilecekler. Samsun'da günlük aşı kapasitesi 15 bin civarındadır."





“İFTARDAN SONRA OLMASI BİZİ MEMNUN ETTİ”

İftardan sonra aşı yaptıran Bilal Cumar, "Ramazan ayında aşı olmak biraz tedirgin etmişti ama iftardan sonra olması bizi memnun etti. Biz de iftardan sonra gelerek aşımızı olduk." dedi.

400 BİN AŞI YAPILDI

Sınıf öğretmeni Fahri Demir de ramazan ayı içinde aşı olmayı düşünmediğini, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirme üzerine iftardan sonra randevusunu alarak aşısını yaptırdığını söyledi.

Samsun'da, salgın başlangıcından bu yana 400 binin üzerinde aşı yapıldı.

İftar sonrası manzara Antalya’da da aynı oldu.

Orucunu açan vatandaşlar, BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini seçerek yaptırdı.

GECE YARISINA KADAR AŞI YAPILIYOR

Antalya Kepez Devlet Hastanesi Aşı Birim Sorumlusu Dr. Gülnur Kocabıyık, saat 09.00'dan 00.00'e kadar aşı yapılabildiğini dile getirdi.

Kocabıyık, "Günlük bin 400 civarında aşı yapma kapasitemiz var. Bugüne kadar da yaklaşık 23 bin aşı yaptık." dedi. Sırası gelen vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

“ÇOK HASSAS VE DİKKATLİYİZ”

Son günlerde aşıların çöpe atılıp ziyan edildiği yönünde çıkan haberlere de değinen Kocabıyık, "Bu konuda çok hassas ve dikkatliyiz. Aşılanmak için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Hiçbir doz aşımızı zayi etmeden işlemleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, aşı sırası gelenlere de aşılarını olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da aşılamalar iftardan sonra devam etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki aşı uygulama alanına gelenler, tercihleri doğrultusunda aşılandı.

"RAHATLIKLA GELİP AŞILARINI OLABİLİRLER"

Aşılamanın gece yarısına kadar sürdüğünün altını çizen Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, şu sözleri kaydetti:

"Ramazan ayında iftar sonrasında vatandaşlarımız rahatlıkla gelip aşılarını olabilirler. Tabii ki kendilerine tanımlanmış, aşı hakkı olan kişileri aşılıyoruz. Ayrıca BioNTech 6 dozluk, 6 kişilik fakat hiçbir şekilde zayi olmuyor. Eğer bir kişi randevu alıp gelmezse biz yerine başka bir kişiyi çağırarak aşısını yapıyoruz. Vatandaşlarımız korkmadan, çekinmeden randevularını alıp gece yarısına kadar bize başvurabilirler."

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit,“En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." şeklinde açıklama yaparak, gece yarısına kadar aşı olunabileceğinin altını çizdi.

“ORUCUMU AÇTIM KOŞA KOŞA GELDİM”

Aşı olanlardan Gülseren Gürlemiş, "Sağlık çalışanlarımız bu süreçte canla başla çalışıyorlar, canlarını ortaya koyuyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Bugün oruçluydum, duydum ki aşılama çalışmalarının iftardan sonra da devam ettiğini. Orucumu açarak koşa koşa geldim, aşımı oldum. Allah razı olsun devlet büyüklerimizden." dedi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, aşı olanların salgını daha rahat atlattığını söyleyerek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Edirne’de 167 bin 292, Kırklareli'nde 134 bin 260, Tekirdağ’da da 272 bin 934 aşılama yapıldı.

