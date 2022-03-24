İftara kadar tok tutuyor yetmiyor vücudu yeniliyor! Hurma suyunun mucizevi faydaları

İftara kadar tok tutuyor yetmiyor vücudu yeniliyor! Hurma suyunun mucizevi faydaları

Ramazan ayında sofraların baş köşesine yerleşmeye hazırlanan hurma ve hurma suyunun faydaları, vücudunuzu yenileyecek. Özellikle hurma suyu, iftar saatine kadar tok tutmaya yardımcı olacak.

11 ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya artık çok az bir zaman kalırken, hazırlıklar ise başladı.

Müslümanlar için oldukça önemli olan Ramazan'da, yardımlaşmamız ve nefsimizi terbiye etmemiz gerekiyor.

Kötü sözün söylenmediği ve ailelerin iftar masalarında buluştuğu Ramazan'da, hurma sofraların başında yerini almaya hazırlanıyor.

İçerisinde; C, B1, B2 ve A vitamini ve flor içeren hurma özellikle diş sağlığına iyi geliyor ve dişleri güçlendiriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kanser hastalığına yakalanma riskini azalan hurma, ezan okunduktan sonra ağza ilk atılan besindir.

Cilde faydaları olan ve cilt güzelliğini koruyan hurmanın suyu ise Ramazan ayında adeta vazgeçilmeziniz olacak.

Sadece Ramazan ayında değil düzenli olarak hurma suyu tüketmenin zekayı koruduğu ve unutmaya karşı savaştığı biliniyor.

HURMA SUYUNUN FAYDALARI

Sindirim problemleri yaşayanların bolca hurma suyu tüketmesi gerekiyor. Mide ve bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayan hurma suyu, bu sorundan tamamen kurtulmanıza yardımcı olacak.

Sabah aç karnına içtiğiniz hurma suyu, ödem atmanıza yardımcı olacak. Limon suyunun yanına alternatif olabilecek bir içecektir.

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olan hurma suyu, gün genelinde enerjik hissetmenize katkı sağlayacak.

Karaciğerin temizlenmesine fırsat veren hurma suyu, hücreleri yenileyecek. Vücuttaki pisliğin atılmasına destek verecek.

Bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelen hurma suyunu özellikle yeni doğum yapan anneler tüketmeli.

Ramazan ayında tok tutan hurma suyu, kas ve kemik gelişimine destek verir. Çocukların büyümesine katkı sağlar.

Doğal şeker içeren hurma, kandaki şeker oranını dengeler. Diyabet hastaları için faydalıdır.