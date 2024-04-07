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Iğdır'da kızamık alarmı: Şüpheliler aşılanacak

Iğdır'da kızamık alarmı: Şüpheliler aşılanacak Iğdır İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Şüpheli görülenler aşılanacak" dedi.