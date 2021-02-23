Salgın döneminde en çok kullandığımız ürünlerden biri haline gelen el dezenfektanlarını evde kolayca hazırlayabilmek mümkün. İşte 2 adımda el dezenfektanı hazırlamanın yolu.

Koronavirüs salgını sırasında en büyük yardımcılarımızdan biri de el dezenfektanları oldu. Mikroplarla savaşmanıza oldukça yardımcı oldular. El dezenfektanını nereden satın alacağınızı bulmak artık çok daha kolay hale gelse de, evde kendi dezenfektanınızı yapmak isteyebilirsiniz. İşte elinizin altında olabilecek malzemelerle evde el dezenfektanı yapımı.

Sağlıklı kalmanın en iyi yolu, düzenli olarak el yıkamak ve ellerinizi yüzünüzden uzak tutmak gibi temel hijyeni uygulamaktır. Sosyal mesafe kurallarına da uymak gerektiğini unutmayın.

Evde el dezenfektanı yapmak için bilmeniz gereken en önemli şey oranlardır. Ayrıca, el dezenfektanları, eller gözle görülür şekilde kirli veya yağlı olduğunda etkili olmayabilir ve mikropların yüzde 100'ünü ortadan kaldırmaz.

İşte evde el dezenfektanı yapımı ve doğru şekilde kullanmak için ipuçları.

EL DEZENFEKTANI YAPIMI

Mağazadan satın aldığınız veya kendi yaptığınız dezenfektanların, asıl amacının sabun ve suya erişilemediğinde ellerinizi temizlemek olduğunu unutmayın. El dezenfektanları gün içinde onlarca kez tekrar tekrar kullanılmamalıdır.

İşte çantanıza, arabanıza veya hareket halindeyken ihtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir yere koyabileceğiniz etkili ve kolay bir el dezenfektanı tarifi.

Malzemeler

- 2/3 fincan yüzde 99,9 saf izopropil alkol

- 1/3 fincan yüzde 100 saf aloe vera jeli

- İsteğe bağlı: 8-10 damla koku için uçucu yağ (Lavanta, kekik, karanfil, tarçın yaprağı, nane gibi ek antiseptik özelliklere sahip olanları tercih edebilirsiniz)

- Kase ve kaşık

- Boş sıvı sabun veya el dezenfektanı şişesi

İki adımda el dezenfektanı nasıl yapılır?

Adım 1: Alkol, aloe vera ve isteğe bağlı uçucu yağı bir kasede bir kaşıkla karıştırın. Saf alkolü cildinizden uzak tutmaya dikkat edin.

Adım 2: Karışımı boş şişeye aktarın. Kapağı tekrar takın ve işte el dezenfektanınız hazır.

Antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinen uçucu yağlar, hassas cilde sahip olanlarda cildi tahriş edebilir. Daha dengeli bir tarif için daha az damla kullanın veya yatıştırıcı yağlarla birleştirin (örn. Papatya).

Ayrıca, yüksek miktarlarda alkolünün cildinize zarar verebileceğini bilmelisiniz. Alkol içeriğini yüzde 60 civarında tutmak için 2:1 oranına bağlı kaldığınızdan emin olun.

El dezenfektanının tek başına sizi hastalanmaktan koruyamayacağını unutmayın. Ellerinizi mevcut olduğunda sabun ve suyla yıkayın.