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    İki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak

    İki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak

    Türkiye'de iki doz aşı yaptırıp, son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişiler, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 10:03
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    Sağlık Bakanlığı ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne aşılama sonrası süreç hakkında bilgiler eklendi.

    KARANTİNA ŞARTI

    Rehberde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: “Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez. Ancak, bakımevinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır.”

    İki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak #1

    MUTANT VİRÜS TEMASLISINA ZORUNLU

    Rehberde, Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351) ve Brezilya (P1) Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olduğu belirtilerek, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

    İki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak #2

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