İki kol arasındaki tansiyon farkı tehlikeli olabilir

Felç ve kalp krizinin en büyük nedenlerinden biri olan hipertansiyonun farkında olmak için her iki koldan da ölçüm yapmak büyük önem taşıyor ve iki kol arasındaki fark, hastalık riskini artırabiliyor.

Hipertansiyon, beraberinde getirdiği çok büyük hastalık ve ölüm riski nedeniyle en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir. Hipertansiyon, dünya çapında oldukça yaygındır ve endişe verici olan, birçok kişinin hastalığın farkında olmamasıdır.

Çünkü hipertansiyon, hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen ve böbreklere, gözlere, beyne, kalbe zarar veren ve öldüren bir hastalıktır. Araştırmalara göre yetişkin nüfusun çoğu hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyor ve teşhis ve tedavi edilenlerin büyük bir bölümü, hastalık belirti vermediği için tedaviyi tamamlamıyor ve kontrollü kan basıncı rakamlarına sahip olamıyor.

Hipertansiyonun kontrolü, özellikle felçlerin büyük bir kısmının arkasında hipertansiyon olduğu hesaba katılırsa, kalp ve damar hastalıklarını önlemek için birincil önlem olarak öne çıkıyor.

HER İKİ KOLDAN DA ÖLÇÜLMELİ

Bütün bunlar, kan basıncını iyi ölçmenin önemini ortaya koyuyor ve hipertansiyon tanısını koymak için en azından ilk değerlendirmede her iki koldan da tansiyonun ölçülmesi büyük önem taşıyor. Klinik uygulama kılavuzları, baskın kolun (en yüksek basınca sahip) hangisi olduğunu belirlemek ve bu kolda ardışık kontrolleri gerçekleştirmek için ikili ölçümü önermektedir. Bu bilgi birçok hipertansiyon hastası insanı şaşırtacaktır, çünkü tansiypnun sadece bir koldan ölçülmesi yaygındır ve çok yaygın olan şey bu bilginin kullanılmamasıdır.

Tansiyonun her iki koldan da ölçülmesinin hayati bir önemi vardır. Bu, bu alandaki en prestijli dergi olan Hypertension Journal'da (Hipertansiyon Dergisi) yer alan ve 54 bin kişinin verilerinin analiz edildiği bir çalışmada, kollar arasındaki kan basıncı ölçümlerindeki farkın, kalp ve damar hastalıkları, kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırdığı görüldü.

KALP KRİZİ RİSKİ 10 YIL ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR

İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi tarafından yönetilen çalışmada; Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ve Asya'dan her iki kolda kan basıncı ölçümleri olan 54 bin kişiden oluşan bir veri tabanı oluşturmak için 24 küresel çalışmanın bir analizi gerçekleştirildi. 10 yıldan fazla bir süre boyunca katılımcıların kalp ve damar hastalıklarını, kalp krizlerini ve felçleri takip ettiler ve toplanan bilgiler, iki kol arasında ne kadar fazla basınç farkı varsa, hastanın sağlığına yönelik ek riskin o kadar büyük olduğunu doğruladı.

Her iki kolu da ölçmenin hayat kurtarabileceğinin altının çizildiği araştırmada, hangi hastaların önemli ölçüde daha yüksek riske sahip olabileceğini belirlemek için her iki kolun da ölçülmesinin gerekli olduğuna dikkat çekildi ve iki kol arasındaki tansiyon farkının bir kişinin kalp krizi geçirme riskini 10 yıl önceden gösterebileceği vurgulandı.

Çalışmada, 5 mm Hg'lik her bir farkın, kardiyovasküler riskte yüzde 4 ila 6'lık bir artışla ilişkili olduğu görüldü. Bu nedenle, bu farklılıkların saptanması, kolesterol gibi diğer faktörlerle birlikte bireysel kardiyovasküler riskin daha iyi değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

Şu anda, Avrupa kılavuzları, ek kardiyovasküler riskin eşik göstergesi olarak iki kol arasında 15 mmHg veya daha fazla sistolik (büyük tansiyon) bir fark kabul etmektedir. Örneğin, sol kolda 135/90 mmHg ölçülen tansiyon sağ kolda 150/90 çıkıyor ise risk artıyor demektir.

Bununla birlikte, bu yeni çalışma, 10 mmHg'lik daha düşük bir eşiğin ek risk göstergesi olduğunu buldu. Bu, kollar arasında böyle bir fark varsa, daha fazla insanın tedavi için düşünülmesi gerektiği anlamına gelir.

Çalışma yazarları, iki kol arasındaki basınç farklarını hesaba katmanın özellikle önemli olduğu konusunda ısrar ediyor, çünkü birisi risk sınırındaysa, ancak ilişkili faktörleri varsa, önleyici kararlar alınabileceği konusunda ve basınç farklılıklarının önemli bir kardiyovasküler risk belirteci olan ateroskleroz ile ilgili yapısal bir sorunun varlığını gösterebildiğinden, önleyici tedaviyi etkileyeceği konusunda uyarıyor.