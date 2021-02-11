İkinci doz aşılama sağlık çalışanlarıyla başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamasında sağlık çalışanlarına aşının ikinci dozları, İstanbul’da yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada 2 milyon 800 bini aşkın kişide aşının ilk dozunun uygulandığını ve ikinci dozlara bugün başlanacağını dile getirmişti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama uygulamasında, ilk doz aşılarını 14 Ocak Perşembe günü olan sağlık çalışanlarına ikinci dozlar yapılmaya başlandı.

2. DOZ YAPILIYOR

Sağlık personelleri sabah mesailerine başladıktan sonra sırası ile aşı olmaya başladı. Aşı çalışmalarının gün boyunca süreceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 70 yaş üzerinin de bugün aşılanmaya başlandığını bildirdi.