İkinci doz koronavirüs aşısı ne zaman, kaç gün sonra? 2. doz aşı randevusu nasıl alınır?

İkinci doz koronavirüs aşısı ne zaman, kaç gün sonra? 2. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşısının ilk dozunu vurulan vatandaşlar, ikinci doza dair araştırmalara başladı. Peki ikinci doz aşı ne zaman, kaç gün sonra? İkinci doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar..

İki doz olarak yapılması planlanan koronavirüs aşıları için uygulamalar başladı.

Aşının ilk dozunu olan vatandaşlar, kaç gün sonra tekrar aşı olacaklarını merak ediyor.

Yaş ve risk gruplarına göre öncelik sırası uygulanan koronavirüs aşısı için ikinci doz randevusu almak isteyenler, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Peki 2.doz aşı ne zaman ve nasıl randevu alınır? İşte koronavirüs ikinci doz aşılanmaya dair detaylar..

2. DOZ AŞI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SONRA?

Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan ilk aşılama sonrasında ikinci doz aşıların vurulmasına devam ediliyor.

Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürüyor. Vatandaşlar ilk aşı tarihinden 28 gün sonra ikinci randevuyu alarak aşı olabiliyor. Peki ikinci doz aşı için nasıl randevu alınır?

2. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. MHRS, e-Devlet ve ALO 182 üzerinden alınabilen randevular için detaylar merak konusu oldu.

İkinci doz aşı vurulacak olan vatandaşlar, ilk aşı için aldıkları randevu yöntemini izleyebilirler.

MHRS İKİNCİ AŞI RANDEVUSU

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.