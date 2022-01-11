İklim değişikliği, böbrek taşlarında artışa neden olabilir

Amerikalı araştırmacılar, gelecekte hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıvı kaybının artacağını söyledi. Böbrek taşı oluşumuna karşı yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiği kaydedildi.

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olası etkisi incelendi.

ABD'de yapılan araştırmada, gelecekte yaşanabilecek daha sıcak günlerin, ter yoluyla daha fazla su kaybı nedeniyle daha yoğun idrara ve böbrek taşı oluşumunun artmasına neden olacağına dikkat çekildi.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMU

Böbrek taşları, böbreklerin içinde mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular olarak biliniyor ve yeterince su içmemek böbrek taşı oluşumuna neden oluyor.

SICAK HAVALARDA SU İÇMENİN ÖNEMİ

Bu nedenle daha yüksek sıcaklıkların sıvı kaybına neden olmasının ihtimal dahilinde olduğu ve bunun da genellikle ağrılı ameliyat gerektirebilen durumlara yol açabileceği kaydedildi.

BÖBREK TAŞI UYARISI

"Gelecekteki politikaların sera gazı emisyonunu ve iklim değişikliğini nasıl yavaşlatacağını veya hızlandıracağını kesin olarak tahmin etmek ve gelecekteki günlük sıcaklıkların tam olarak ne olacağını bilmek imkansız." diyen Ürolog Gregory Tasian, Mail'in aktardığına göre, uyarısını şu şekilde dile getirdi:

"Ancak analizimiz, ısınan bir gezegenin sağlık sistemleri üzerinde böbrek taşı hastalığının yükünün artmasına neden olacağını gösteriyor."