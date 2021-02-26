İl il son kısıtlama kararları

Koronavirüsle mücadelede 'yerinde karar dönemi'ne geçilmesiyle birlikte her ilin hıfzıssıhha kurulları, illere özel yeni kısıtlama kararları aldı. İşte illere göre kısıtlama kararları.

Son açıklanan koronavirüs verilerine göre Türkiye'de 9 bin 572 kişinin daha testi pozitif çıkarken, salgının başından itibaren toplam can kaybı 28 bin 358'e yükseldi.

Vaka sayılarında son dönemde görülen artış dikkat çekerken, koronavirüsle mücadelede 'yerinde karar dönemi' kapsamında her ilin hıfzıssıhha kurulları illere özel yeni kısıtlama kararları aldı.

İşte son gelen kısıtlama kararları;





BALIKESİR

Balıkesir Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara akraba, komşu, hasta gibi ev ziyaretleri yapılmaması, gün düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulunulması kararı verdi.

Karara göre, bahçe gibi ortak kullanım alanlarının toplu şekilde kullanılmasına izin verilmeyecek. Alınan kararla birlikte il genelinde toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bütün yerleşim ve iş yerlerinin önünde, cadde ve sokaklarda, çay ocaklarının çevresinde toplu halde bulunulması, oturulması ve mesafe kuralının ihlal edilmesinin engellenmesine yönelik denetimler yapılacak. Kentte, toplu ulaşım ve bütün servis araçları HES kodu uygulaması ve yolcu kapasitesi yönünden her gün trafik ve zabıta birimleri tarafından kesintisiz olarak denetlenecek.

EDİRNE

Mutasyonlu virüs görülen Keşan ilçesine bağlı 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesinin kısmi karantina altına alındığı Edirne'de de 'yerinde karar dönemi' kapsamında uygulamalara başlandı.

İpsala ilçesinde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar, ev ziyaretleri, taziye ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı. İlçe merkezi, belde ve köylerde de tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarları kurulmayacağı bildirildi.

KARABÜK

Karabük Valiliği de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yeni kısıtlamalar getirildi. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Bodrum'da sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı.

ORDU

Ordu'da da valilik tarafından yeni koronavirüs kararları alındı. Yeni kararlarda cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Mevsim koşulları gereği tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanlar hariç, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesine karar verildi.

OSMANİYE

Osmaniye’de İl Hıfzıssıhha Meclisi, vakaların çoğunluğunun aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs PCR testi sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastanede yatırılmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verildi.

RİZE

Rize'de de artan vakalar nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. İl genelinde iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı. Valilik tarafından alınan kararlar çerçevesinde Rize'de; cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak, market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak, camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek, iş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak.

Yapılan açıklamada ayrıca, "Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gibi alışkanlıklardan kaçınılması ve denetimlerin artırılması, muhtarların, apartman-site yöneticilerinin yönetiminde bulunduğu alanda pandemi kurallarına aykırı davranışlara müsaade etmemesi ve anında ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapması." kararları yer aldı.

SAKARYA

Sakarya'da da 'yerinde karar dönemi' kapsamında yeni kararlar alındı. Yapılan açıklamaya göre 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Alınan yeni kararlara göre Sakarya'da ayrıca tüm muhtarlara, koronavirüsle mücadele için tedbirlerin takibi ve uygulanmasında tam yetki ve sorumluluk verildi. Alınan yeni kısıtlama kararları kapsamında Sakarya'da, OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'HES' kodu sorgulaması yapılacak, apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanlar kapatılacak, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmalar yasaklanacak.

TOKAT

Tokat'ta da vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte il genelinde yeni tedbirler alındı. Tokat'ta yeni kısıtlamalar kapsamında, 10 gün süreyle düğün ve nikahların tümü ertelenirken, spor salonları ile hayvan pazarları da kapatıldı.

TRABZON

Trabzon Valiliği de koronavirüsle mücadelede yeni kararlar aldı. İl genelinde kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.