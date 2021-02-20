İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam

Euro kuruna göre ayarlanan yeni ilaç fiyatları kan ürünleri hariç yüzde 20 zamlanacak.

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılacak euro kurunun, bu yıl 2020 seviyesinin yüzde 20'sini aşamayacağı kararının Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası eczacılar, bu kararın kan ürünleri hariç ilaçlara yüzde 20 zam getireceğini açıkladı.

Karara eklenen maddede, "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve euro değerini ilan eder" ifadesi yer aldı.

2019'DA EURO'NUN YÜZDE 60'I BAZ ALINMIŞTI

2019 yılında yapılan değişiklikle ilaç fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınan kur değişiminde, Euro'nun yüzde 70'i yerine yüzde 60'ı baz alınmaya başlanmıştı.

BAKANLIK İLE İLAÇ SEKTÖRÜ, YÜZDE 20 ZAMDA ANLAŞTI

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, 2020 yıl sonu itibariyle kur değişikliği bir önceki yıla göre yüzde 26.5 hesaplanmasına karşın, bakanlık ile ilaç sektörü arasındaki görüşmelerde yüzde 20 fiyat artışına karar verildiğini ifade etti.

Ercanlı, 2020'de tıbbi ürünler için 3.81'lik euro kur sabitlemesi dikkate alındığında yüzde 20 artışla 4.57'ye çıkmış olacağını ancak güncel kur dikkate alındığında yüzde 50'ye yakın artışa karşın, sonuçta sektör ile bakanlığın bir noktada anlaşma yoluna gittiğini kaydetti.