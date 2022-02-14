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    İlaç fiyatlarına zam geliyor

    TİTCK, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını bildirdi. Bu yeni güncelemeyle ilaç fiyatlarında ortalama yüzde 37,43 artış olacak.
    • AA
    • 14.02.2022 - 19:22
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 19:23
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    İlaç fiyatlarına zam geliyor

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerini güncelledi.

    İLAÇLAR 6,2925 EURODAN HESAPLANACAK

    Fiyatlandırmada 1 euronun sabit değeri 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını bildirdi.

    TİTCK'nin internet sitesinden yapıldı.

    Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, ilgili karar kapsamında avro değerinde yapılan değişiklik oranında yükseltilerek 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellendi.

    YAKLAŞIK YÜZDE 37 ZAM

    İlaçtaki euro kurunun 6,29'a çıkartılması ilaç fiyatlarında yaklaşık yüzde 37,43 artışa neden olacak.

    Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatı, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni avro değeriyle çarpılmasıyla hesaplanacak.

    Karar, 5 gün sonra geçerli olacak.

    ASPRİNİN FİYATI 18 LİRAYA ÇIKACAK

    Yeni güncelleme, SGK'nın karşıladığı tüm ilaçlara otomatik bir şekilde yansıyacak.

    Bununla beraber en çok kullanılan reçetesis ilaçlardan biri olan 500 mg'lık bir asprinin fiyatı 13,37'den 18,32'ye çıkmış olacak.

    İlaç fiyatlarına zam geliyor #1


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