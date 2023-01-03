İlaç içtikten sonra bu besinleri sakın tüketmeyin! Ölümle sonuçlanabilir...

İlaç içtikten sonra günlük hayatta tüketilen bu besinleri besinleri sakın tüketmeyin. Bazı besinler ölümle sonuçlanacak zehirlenmelere sebebiyet veriyor. İşte o besinler...

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte hastalık oranları da artış gösterdi. Doktorun verdiği ilaçları kullanırken yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Özellikle kronik hastalıkları olan ve sürekli ilaç kullanmaya maruz kalan kişiler için uzmanlar uyarı yapıyor. Bazı besinler ölümcül zehirlenmelere yol açıyor.

Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin ilaçlar üzerinde birden fazla etkisi olabiliyor. Bu yüzden ilaçların yanındaki talimatları mutlaka okumalıyız.

Besinler nasıl bağırsaklarda ve daha sonra karaciğerde parçalanıyorsa ilaçlar da aynı şekilde tepkimeye giriyor. Bu noktada birbirlerine karşı olumsuz etkileşim sağlayabiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bazı besinler ilaç içtikten sonra tüketildiğinde tehlike yaratıyor ve tahmin bile edilemeyecek sonuçlar doğuruyor.

Peki ilaç içtikten sonra tüketmememiz besinler hangileri? İşte o besinler ve tüketilmemesinin sebepleri…

Alkol

İlaçların alkolle birlikte alınması ya da ilaç içtikten sonra alkol içmek, alkol maddelerinin vücuttan atılmasını engeller ve kızarma, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı ve kusma gibi semptomlara yol açabilir.

Bu yüzden ilaç alırken her zaman kutusundan çıkan talimatları okumalı ya da satın alınan eczaneye ve doktora sorulmalıdır.

Greyfurt

Greyfurt, tansiyon ilaçlarının etkisini arttırdığından dolayı tehlike yaratabilir. Sadece bir greyfurt ya da greyfurt suyu, bazı kolesterol ilaçlarının etkisini 13 kat arttırabiliyor. Bu da ilaçların yan etkisinin artmasına sebep oluyor. Greyfurt ile etkileşime giren ilaçlardan bazıları şöyle:

Bazı kolestorol düşürücü statinler (özellikle simvastatin içeren)

Bazı aritmi (kalp ritim bozukluğu) ilaçları

Bazı anti-psikotik (psikiyatrik hastalıkta kullanılan) ilaçlar

Organ nakli sonrası bağışıklık sistemini bastırmada kullanılan bazı ilaçlar

Yeşil yapraklı sebzeler

Lahana, ıspanak, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler ve kuru erik, A vitamini açısından zengin besinlerdir. A vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlıyor.

Eğer kan sulandırıcı ilaçlar içiyorsanız bu yiyecekler ilacınızın etkisini azaltabilir. Hatta yeşil çayın da bu soruna yol açtığı söyleniyor.

Meyan kökü

Siyah meyan kökü kan basıncını etkileyebilen kimyasallar içeriyor. Bu durumda sağlıklı insanlarda bile kalp ritmi bozulmasına yol açabiliyor. Tansiyon ya da kalp sorunlarınız varsa meyan kökünden uzak durmalısınız.

Çay ve kahve

Demir eksikliğine bağlı kansızlık tedavisi için ilaçlar kullanılırken, ilaç almadan iki saat öncesine ve aldıktan 2 saat sonrasına kadar çay, kahve, süt ve süt ürünlerinden uzak durmak gerekiyor. Bu besinler bağırsaklarda demir emilimini azaltıyor.

Kan ilaçlarının emilimini arttırmak için aç karnına portakal suyu ya da C vitamini takviyesiyle birlikte alınması öneriliyor.