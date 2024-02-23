İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin: Avokado, incir.. Alın, göz kenarları, şakak ense ve kulak arkasındaki sinirlerin sıkışması sonucu yaşanan migren ağrısı, günlük hayatta birçok insanın yaşamını olumsu yönde etkiliyor. İşte ilaç kullanmadan faydalı yollarla ağrıyı önleyeceğiniz 10 besin...

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Gencinden yaşlısına herkesin yaşadığı en büyük sorunlardan biri de baş ağrıları...

Yoğun çalışmak, aşırı stres, yeterli su içmemek gibi nedenler bu ağrıları tetikleyen başlıca nedenlerden.

İlerlemesi durumunda ise migrene dönen ağrılar, şiddetli ağrıyla kendisini gösterir.

Doğal yollarla mücadele

Ağrılara sebep olan sinirlerler genellikle alın, göz kenarları, şakak ve kulak arkasında etkili olur.

Migren hastalığında, tedavi için ilk seçenek ilaç kullanımı ile ağrıların önüne geçmeye çalışsak olsa da doğal yöntemler de mümkün.

Migrenle mücadelede tüketilecek besinler

İşte ilaç kullanımına son verecek, migrene birebir olan besinler...

Avokado: Migrenle savaşmak için oldukça etkili olan besindir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olan avokado, şiddetli baş ağrısına oldukça iyi gelir.

İncir: İltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada etkili olan incir, büyük oranda potasyum içermektedir. Gün içerisinde yeterli miktarda incir tüketmek migren ağrısı için oldukça önemlidir.

Somon: Omega-3 yağ asitleri ve vitamin B-2 içeren somon, sık baş ağrısı çekenler için mucizevi bir besindir. Aynı zamanda vücutta bulunan iltihabı azaltır ve ağrıları dindirir.

Tatlı patates: Lezzetlerinin yanı sıra şiddetli migren ağrısıyla savaşmada da önemli rol oynar. C vitamini bakımından zengin olan patates, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrıların acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve bireyleri sakinleştirir.

Su: Su içmek, kan dolaşımını artırabilir ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilir. Bu, baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir, çünkü bazı baş ağrıları daralmış kan damarlarından kaynaklanır.

Karpuz: Baş ağrılarının en büyük nedenlerinden biri de su kaybıdır. Taze sebze ve meyveler özellikle de yaz meyveleri yüksek su içeriğiyle gün içerisinde oluşacak baş ağrılarını engeller. Örneğin en sevilen yaz meyvelerinden biri olan karpuz, hem içerdiği su hem de potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri içerir.

Havuç ve kereviz: Su ihtiyacınızı karşılayan karpuz, havuç ve kereviz gibi besinleri tüketmek ağrılarınız için oldukça önemlidir. Dehidrasyon baş ağrılarının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu noktada da sık sık havuç tüketmek önem arz etmektedir.

Kinoa: Listenin en önemli bağrı kesici besinlerinden biridir. Riboflavin, magnezyum ve demir içeren kinoa, migrene karşı en iyi savunma mekanizması geliştirir.

Yoğurt: B vitaminin bir parçası olan riboflavin, yoğurtta büyük oranda bulunuyor. Migrene karşı koruma etkisi gösteren riboflavin içerikli yoğurt tüketmek, gününüzü ağrısız geçirmek için önemli bir adımdır.