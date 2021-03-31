İlk Adımda Başlayan Hijyen: Galoş

Galoş kullanın hijyenden ödün vermeyin

Basit yapısı ve muhafaza kolaylığı sayesinde pratik bir kullanım imkanı sunan galoşlar, sağlık kuruluşları, iş yerleri ve eğitim sektöründe sıklıkla tercih edilen ve hijyen amacıyla kullanılan ürünlerdir. Özellikle kalabalık ortamlarda hijyeni sağlamak hayati önem taşır. Birçok farklı tasarımdan oluşan galoşlar, ayağınıza temas etmiş ya da edebilecek toz ve mikroptan sizi korurken aynı zamanda sokaktan ayağınıza bulaşmış olan tüm kiri izole ederek girdiğiniz ortama dağılmasına engel olur. Pandemiyle birlikte birçok kurum, kuruluş ve işletmede galoş kullanımının giderek yaygınlaştığını ve mecburiyet haline geldiğini gözlemliyoruz.

Farklı Türlerdeki Galoş Çeşitlerini Keşfedin

Alanında uzman profesyonel markalarca özenle tasarlanan galoşlar, birbirinden farklı ve çeşitli türlerde satışa sunuluyor. İstenilen alanı kolaylıkla koruyabilmenize imkan tanıyan galoş çeşitleri ambalajstore.com kalite ve güvencesiyle satın alırken de kazandırıyor.

Gerek ayak gerekse de ayakkabı için farklı tip ve türlerdeki galoş çeşitleri, işlevsel yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sunuyor. Oldukça pratik ve kullanışlı olan bu hijyenik ürünler, sağlığın korunması ve kapalı ortamları temiz tutmak adına insanların işini kolaylaştıran en nitelikli seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

En çok tercih edilen galoş çeşitleri arasında şeffaf galoşlar yer alırken; bez galoşlar, kutulu galoşlar, tek lastikli galoşlar, çift dikişli galoşlar ile farklı renk ve türde birçok galoş çeşiti bulunmaktadır. Tek kullanımlık üretilen şeffaf galoşlar hem yüksek koruma hem de su geçirmez özelliğe sahiptir. Ambalaj Store tarafından 50, 100 ve 200’lü paketler halinde satışı yapılan bu galoşlar, kaliteli kullanım imkanı sağlarken hijyen açısından da ödün vermiyor. Pratik bir kullanım imkanı sağlaması açısından galoşmatik ile kullanımı da büyük kolaylık sağlamaktadır.

Galoş Kullanın Hijyenden Ödün Vermeyin

İnsan vücudunda zemine temas eden ayakkabılarımız, enfeksiyon ve hastalıkların etrafa yayılmasında etkin rol oynar. Bu sebepten ötürü galoş, başta sağlık sektörü olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşta kirliliğin yayılmasını önlemek için tek kullanımlık olarak üretilir.

Ana malzemesi plastik olan galoş, genellikle şeffaf renkte üretilir. Bunun yanı sıra mavi ve kırmızı başta olmak üzere birçok farklı renkte üretilmektedir. Görüntüsü lastikli bir patiğe benzeyen galoş, 8 microndan 60 microna veya daha kalın ebatlarda da üretilebiliyor. Kalınlık, tüketicinin talebine ve nerede kullanılacağına göre, yani kullanım amacına göre belirlenen bir değişkendir. Galoş üretimi, makineler yardımı ile yapılabildiği gibi fabrikada ya da elde de sağlanabilir. Burada da devreye kalite girmekte ve kullanım alanı da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Ambalaj Store olarak toptan satışı yapılan galoşlar, el yardımı ile ayağa geçirilerek kolayca kullanabilir şekilde tasarlanmıştır. Son dönemde galoşmatik kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte galoş kullanımı oldukça kolaylaştı.

Galoş En Çok Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

İnsanların toplu olarak bir arada bulunduğu ve sosyal izolasyona dikkat edilmesi gereken noktalarda galoş bulundurmak gerekiyor. Galoş, özellikle başta sağlık kuruluşları (hastane, özel klinikler, muayenehaneler, ilaç firmaları, laboravutarlar vb. gibi) olmak üzere müzeler, sanat galerileri, gıda üretim tesisleri, bazı eğitim kurumları (ana okul, kreş vb.), inşaat firmaları, fabrikalar, güzellik salonları, SPA merkezleri, spor salonları, yetkili servisler, oteller ve temizlik şirketleri gibi birçok firma ve kuruluş tarafından kullanılıyor. Ambalaj Store, kullanım alanlarına özel galoş satışı sağlarken, özellikle salgın döneminde talebi karşılamak adına çalışmalarına hız vererek stoklarını doldurdu.

Kaliteli, Pratik ve Toptan Avantajlı Galoş Fiyatlarıyla Tanışın

2011 yılından bu yana Türkiye’nin ilk toptan ambalaj malzemesi satışını yapan Ambalajstore, en uygun galoş fiyatları ile piyasaya öncülük ediyor. Hijyene en çok ihtiyaç duyduğumuz bu pandemi döneminde sunduğu kaliteli hizmet ve farklı toptancı fiyatları ile de adeta sosyal bir sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi kendine görev ediniyor. Her ortama uygun olarak farklı tür ve çeşitlerde toptan satışı yapılan galoşlar tüketicilere ve toptan alım ihtiyacı olan işletmelere kolaylık sağlıyor. Galoş kullanımının giderek arttığı günümüzde, pek çok boyut, tür ve renk seçeneğini ürün kataloğuna ekleyen Ambalaj Store, geniş ürün yelpazesi ile de öne çıkıyor. ambalajstore.com kalite ve güvencesiyle satışa sunulan galoş çeşitleri toptan fiyat avantajlarıyla satın alırken de kazandırıyor.